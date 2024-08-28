帕運／克服智力障礙及自閉症　日本甜心桌球選手古川佳奈美拚金牌

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▲日本27歲桌球選手古川佳奈美本屆將再度挾帶著世界排名第2的實力，再度挑戰衝擊本屆巴黎帕運頒獎台。（圖／取自furukawa_kanami_0727 IG）

▲日本桌球選手古川佳奈美成為本屆「嬌」點。（圖／取自furukawa_kanami_0727 IG）

隨著巴黎奧運的落幕，緊接而至的是帕拉林匹克運動會的進行，去年代表地主日本出戰東京帕運，，而臉上經常掛著甜美笑容的古川佳奈美，讓人第一眼不會察覺他與一般人有什麼不同之處，古川佳奈美在升上國中時，接觸到桌球這項運動且深深被吸引，雖然在訓練過程中，常因為自身的智力障礙而會忘記戰術以及規則，吃了不少苦頭，但古川佳奈美的母親一直給予她鼓勵，古川佳奈美也持續努力地進行訓練，2012年的她首度挑戰桌球賽事，就在日本福岡縣青年賽奪冠，這也使她萌生成為桌球選手的意念。為了達成夢想，高中畢業的她一邊在工廠工作，同時還吃下一週高達6次的訓練菜單，古川佳奈美的招牌殺招「下蹲式發球」讓許多對手吃足苦頭，但這項參考自奧運冠軍丁寧的殺手鐧，在成功前也先讓她碰了不少壁，她拋起乒乓球時會下蹲並利用地心吸力，再用上全身力量去發球，加上重旋令對手難以接發，谷川佳奈美說「你要用上全身力量，而且準確捕捉時間是很難，一開始我的球拍甚至打不中球，當時我每日都花2小時去練習。」在去年帕運會谷川佳奈美除了精湛的桌球實力，甜美外型也是谷川佳奈美受到關注的原因之一，在比賽時頂著完整的妝容更是她的招牌之一，本屆谷川佳奈美持續進化