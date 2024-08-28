中信金要併新光金！傳吳東進先找辜仲諒？吳一揆曝是這人牽線的　

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中信金控「攔轎搶親」，向金管會申請公開收購新光金股票，外傳當初是新光金名譽董事長吳東進找上中信金大股東辜仲諒，不過，今（28）日在中信金法說會上，中信金副董事長吳一揆澄清，就他了解，當初吳東進是找中信金董事長顏文隆，兩人有姻親關係，之後顏董交給管理階層評估，並經所有包括財務、法務及專業顧問精算，經過很長時間才決定向金管會遞件公開收購新光金股票，至於台新金董事長吳東亮有沒有打給辜仲諒，他無法代為回答。國內第二樁金金併陷入「三角戀」，由中信金8月20日率先宣布將公開收購新光金股票。隨後台新金及新光金在8月22日分別召開董事會，決議通過以換股方式進行「新新併」，台新金為存續公司，台新金將發行新股予新光金全體股東，取得新光金流通在外全部股權；台新金以每0.6022股普通股換得新光金1股普通股；每1股特別股換得新光金1股特別股，並將於10月9日召開股東臨時會，合併後將更名為「台新新光金控」。在台新金公布「聘金」後，中信金也在隔日8月23日召開臨時董事會，申請投資新光金股票，經財務顧問建議，收購上限從原25%提高為51%。公開收購價格每股收購對價約為1股新光金普通股換發中信金普通股0.3132股及現金約新台幣4.09元，以取得新光金10%至51%股權。如以中信金近3日股價約每股新台幣33.4元為基準計算，每股收購價約新台幣14.55元（現金加股票）。中信金也已8月26日正式向金管會遞交投資新光金股權計畫書，看好雙方合併綜效，未來獲利成長可期，提供新光金全體股東相對高溢價，共創未來願景，也期許中信金成為台灣最大金控，邁向亞洲領先區域型金融機構。根據金控法規定，金控公司得向主管機關申請核准投資事業，取得同意後得進行公開收購，金管會若自業者送交申請書件次日起，於15個工作日內未表示反對者，視為已核准，金管會強調將於9月16日前給答案。不過，市場傳言中信金會發動併購新光金，主要是新光金名譽董事長吳東進找上中信金大股東辜仲諒。對此，中信金副董事長吳一揆今日在法說會上透露，當初吳東進是找中信金董事長顏文隆，大家都知道他們兩人有姻親關係，顏董的姪女嫁給吳董兒子，顏董接到這訊息後，就交給中信金管理階層評估，也並不是請託才評估。吳一揆也強調，中信金管理階層在找可併購標的，是經評估後才決定要不要做，請託不一定會做，這次啟動公開收購新光金，是經所有財務、法務及專業顧問等精算，經過很長時間，認為這個併購案可為中信金、新光金股東帶來非常大綜效，才會向金管會提出申請。至於台新金董事長吳東進表示，他也有與中信金大股東辜仲諒接觸，也有努力接觸，「很遺憾，我能力有限，沒有達成」。對此，吳一揆表示，有沒有通話他不知道，無法代為回答。