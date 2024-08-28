沈慶京曾落男兒淚！23年前自白曝光　京華城曾是「做了15年的夢」

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京華城案風波持續擴大，台北地檢署今（28日）再度大動作搜索京華城創辦人沈慶京等人住所以及威京集團辦公室。過去京華城熄燈之時，沈慶京曾在鏡頭激動落淚，回顧當年京華城風光揭幕，他的自白充滿驕傲、感激。以下為2001年10月23日京華城開幕時，沈慶京的自白：童年時光，害羞、貪玩、不愛讀書，總躲在不被發現的角落，獨自遊戲；少年時期，被欺負到害怕，開始拉幫結派壯膽；十九歲的青年，膽子壯過了頭，進了監獄，吃了三年又兩個月的牢飯。這就是我，威京小沈，一個活生生的沈慶京。牢獄之後，斷然脫離幫派，服完兵役，選擇自我放逐，當了異國外勞，跑了兩年又兩個月的船；一九七四年，二十七歲，毅然返台，準備「河海航行人員特考」，等待放榜的四個月，到報關行當小弟，卻在三年後，因緣際會，成了台灣紡織品配額大王；又十年，更無心插柳，成為台灣股市四大天王之一。這也是我，威京小沈，另一個活生生的沈慶京。回首前塵，我才終於領悟：幫派並非想像中的道義；而血液裡沸騰著的一屢魂魄，正如同我一生從戎的父親，驅策著我去追尋馳騁疆場的勳章。於是，我以商場作為戰場，效法前人，做一個開疆闢土的經濟戰士。二十七年來，我竭盡所能，從不輕言妥協，更以戰士之魂抵抗著幫派與前科的陰影，奮力為自己和事業，創造被利用價值。此生註定，我將為此鞠躬盡瘁。感謝先父沈春池先生，在那段年少輕狂的日子裡，沒有放棄我，更以最大耐心寬容我、支持我，喚醒我的回頭，更激起我的鬥志。感謝大我三十八歲的中興紡織前董事長，一代經濟大將軍鮑朝木雲先生，在我無心插柳進而有心栽花的那些年，不顧流言，對我這個後生晚輩給予最深摯的關切，更以實際的生意往來，助我渡過謠言紛落、惡浪滔天的事業波濤。甚至在我事業轉型、茁壯的過程中，仍鼎力相助，直到一九八九年，他老人家過世為止。一種個性可以左右一個人多久？我的答案是大半輩子，我花了大半輩子，才真切的懂得與自己相處。一份恩情該要抱持多久？我的答案是一輩子，我要感恩的人難以數計，尤其感恩我的父親和鮑老前輩，沒有他們堅定的援手，我絕難走到今天的風景。而一個願望的達成，需要堅持多久？京華城的歷程，給了最寫實的答案：十五年。十五年來，我在驚濤駭浪中渡過兩次重大財務危機。二零零一年，全球經濟大壞，台灣遭受兩岸政治經濟雙重打擊，景氣嚴重衰退，我更第三度面臨個人財務上的空前大挑戰，眼前這座京華城，就在我最風雨飄搖中誕生。堅持著走向世界最頂尖，我將五十年來的願望和心血，都獻給了京華城。此刻，我把她交給我所熱愛的這片土地，願她為這裡帶來榮耀，以及更多歡樂；更願她帶給所有的人，一個安全、舒適、方便、溫暖、創新、育樂，虛實整合，無時間障礙的全生活世界。京華城完整的全生活功能，是我青少年的奢望、人生的際遇、感恩的心情，共同落實的成果。我深刻的盼望，陪伴著我成長的台北和這裡的人，因著京華城的豐富內涵，一起代表兩岸中國人、亞洲人及全球華人在全世界發出傲人的光芒。京華城，因為感恩，所以實現！經濟戰士沈慶京 謹識時年55歲2001年10月23日