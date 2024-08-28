外資續賣115億、投信續買24億　台股收在最高點、上漲185點

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台北股市今（28）日終場收在最高點22370.66點、上漲185.66點或0.84%，日K連2紅，成功站回5日線，成交量稍微放大到3000億元以上、來到3091.73億元；三大法人合計賣超88.24億元。觀察三大法人今日籌碼動向，外資「連6賣」賣超115.46億元；投信「連9買」，今日買超24.42億元；自營商（自行買賣）結束連2賣「由賣轉買」買超2.8億元，合計三大法人賣超88.24億元。市場觀望輝達即將公布的財報，美股四大指數昨日全數走高，其中道瓊指數再創歷史新高，費半指數上漲逾1%，激勵台北股市今日開盤上漲25.57點、來到22210.57點，不過隨後遇到賣壓襲擊一度翻黑，最低來到22108.86點，不過在權王台積電領漲之下成功「V轉」翻紅，尾盤更是在電金傳帶動下，終場收在最高點22370.66點、上漲185.66點或0.84%，日K連2紅，成功站回5日線，成交量稍微放大到3000億元以上、來到3091.73億元。中小型股走勢跟大盤雷同，以272.5點紅盤開出，盤中一度翻黑，所幸跟著大盤一同「V轉」，不過尾盤稍嫌無力，沒有像大盤一樣收在最高點，終場上漲0.19點或0.07%，收在272.62點，日K連2紅，成交量為1237.75億元。電子股人氣回籠，資金成交比重來到67.1%，權值股漲多跌少，台積電以945元開出、上漲3元，盤中漲幅不斷擴大，終場收在今日最高價格964元，上漲22元或2.34%，貢獻大盤指數就有175點，也就是說今日有將近95%的漲點是台積電貢獻的；同樣點火的還有鴻海，今日以181元開出，盤中點火走高，最高來到186元，終場上漲5元或2.77%，收在185.5元，貢獻大盤指數就有23點；只有聯發科還在盤下震盪，最低來到1185元，終場下跌10元或0.83%，收在1200元。今日個股成交量排行榜前五名為：新光金、群創、中信金、均豪、鴻海；個股成交值排行榜前五名為：台積電、均豪、鴻海、聯鈞、世紀鋼。