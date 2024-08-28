名家論壇》吳崑玉／柯文哲內在的崇禎性格

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柯文哲的政治獻金風暴燒了三個禮拜，不但沒有消停跡象，而且黑洞愈辯愈大，大秘寶變成了金銀島，紅鬍子黑鬍子的撈錢藏錢規模都望塵莫及。悶不吭聲的檢調，像個慢慢接近獵物的狙擊手，默默在摸他的金流，搞清楚他的金脈，等待最佳時機再動手。各方民調顯示，小草們已開始崩盤，信任度崩盤，不信他的近七成，信任他的不到四分之一。意思是，這社會上平均有一個人幫柯文哲辯護或說好話，就有二至三個人反駁他，已形成了深不見底的沉默螺旋。連民眾黨幹部和老戰友們都看不下去。但柯P仍舊一臉鳥樣，雖曾下詔罪己，但僅認自己「識人不明，用人不當」，多少透露著「君非亡國之君，臣皆亡國之臣」的味道。但也正是這種說詞，令人看見他類似明朝亡國之君崇禎的若干內在性格。許多人同情崇禎。正史與許多歷史研究說，崇禎是個倒楣鬼，撞上了小冰期，全球範圍內都是旱澇交替，連年歉收，災荒遍地，從而引發了廣泛的農民運動，北方蠻族也餓到受不了而連年破關入關搶掠，朝廷徵兵與軍費支出進一步增加了財政困難，無力賑災，又逼更多人加入了農民軍，最後釀成大禍。崇禎的朝臣們的確是群廢物，甚至開城迎了闖王，還期待繼續在新政府當官，結果一家老小被搶被殺被賣被姦得幾乎無一倖存。闖王才佔領北京四十幾天，但高官朝臣被翻在地上打板子，逼他們供出藏錢地點，妻妾女兒被送去闖軍將領後宮玩弄，北京市民們後悔也來不及了。但看完「甲申三百年祭」與「明季北略」等文件後，我們會獲得一個完全不同的印象。朝廷沒錢是真的，但那只是外朝。李自成離開前，找到崇禎皇帝的皇家私庫，其間「舊有鎮庫金積年不用者三千七百萬錠，錠皆五百(十?)兩，錕有永樂字」，就算以每錠五十兩計，也相當於18億5千萬兩白銀。對照萬曆年間河南大旱，中央撥款8萬兩，皇后及大臣捐出兩萬兩，加上地方支出救災，總共不過花了約32萬兩賑銀。學者估計，西元1602年，萬曆30年，明朝中央政府年支出約2885萬兩，其中皇家消費1526萬兩，俸祿支出409萬兩，軍費支出936萬兩，賑災支出13.8萬兩。也就是說，崇禎亡國之時，皇家府庫中的錢，足以全額支付5700次河南大旱的賑災款，包括中央與地方，或全額支應64年的中央政府總預算。但咱們崇禎皇帝只知聚斂錢財，不願多撥府庫錢財賑災或支應軍餉，甚至為了省錢，裁撤驛站，造就了失業魯蛇變成闖王李自成。派去勦李自成等農民軍的官軍，缺糧缺餉，縱兵為匪，為患更烈，結果官軍轉身成了農民軍，跟著打北京。崇禎只要多撥幾次百萬兩賑災或支軍，也不至於落到亡國之境。崇禎的另一特性是愛聽小話，玩宮廷帝王術，讓群臣互鬥，動輒殺人，致使能戰之將，治世之臣，紛紛遠離，不是歸鄉，便是被殺，袁崇煥便是最知名的例子。袁崇煥不見得多會打仗，但他卻是崇禎末年幾乎僅剩的可戰之將，至少曾一砲打死努爾哈赤。明末宮鬥，已經將熊廷弼虐死，孫承宗歸隱。崇禎朝袁崇煥殺了毛文龍，其部將紛紛降清，幫清軍建立了砲隊。崇禎殺了袁崇煥，跟著袁回師救援北京的祖大壽率軍遠走遼東，最後被圍降清。清朝滅亡明朝的戰將、部隊、高精尖知識與戰術，一大批都是被崇禎趕出去或嚇到不敢信任皇上的人才，帶去給清朝的。請問，如此勇於內鬥驅趕人才，還有那個腦袋清楚的人，願意留下來為你服務?講白了，「廟小妖風大，池淺王八多」。柯P統治這小小的民眾黨，其核心概念就是「向上看齊」，上位者肆意聚斂錢財，大手大腳掏空自肥，錢多到不知要怎麼用?卻要基層人員義務相挺，小草們無私奉獻。下面人幾百幾百的捐，上面人幾百萬幾百萬的花，這已經不是農業式的割韭菜，而是工業化的包成韭菜盒子或韭菜水餃，大口大口的吃喝不盡了。而這個黨的「皇上」，有著一種渣男渣女的變態心理，看到有人為了追求她的寵愛而大打出手，心理會浮出無上歡喜，嘴角忍不住露出微笑。結果是，最忠心的臣子、最能幹的戰將，不斷出走，柯粉俱樂部不斷萎縮，柯粉畢聯會不停擴張，柯黑俱樂部週週都有迎新會，腦袋清楚的人早已遠離，就算曾經寄予厚望的小草，如今也不再捐輸。河道已經乾涸，柯P擁有了上億的身家，不知多大的水庫，卻已經斷流。於是，他將目光轉向了政府。選舉補助款，政府的選票補貼，三分之二他要納入私囊，民眾黨地方黨部哭窮，他一點都沒聽進去，就像崇禎聽不見災民的哭喊，軍兵的哭夭。合理懷疑，他的目光，已經轉向了每年1億5千萬，1票50元的政黨補助款，4300萬買主席辦公室帶租約有何不可?明年再用8千6百萬賣給民眾黨不就好了?有什麼吃法，會比「吃政府」更沒成本?況且，柯皇覺得民眾黨能有今天，還不是靠他一個人打出來的，我分三分之二，有什麼不對?這位新竹土地公，台北包租公，立院大聲公，不是人變了，而是戴了8年的面具終於卸下來了。他的真面目，其實是個結合了白蓮教和崇禎帝的組合，一面騙取信眾財貨服務，另一面聚斂存於府庫。對，沒有一毛錢進入私人口袋，因為4300萬已經拿去買房了。「吃他娘，喝他娘，開了大門迎闖王，闖王來了不納糧」，結果是老老小小都被抄家滅門了。現在出事，怨東怨西，就是不曾認為自己有什麼錯?不認自己就是那個「亡黨之君」，讓他過這關，他還會沾沾自喜，覺得自己智商真的有157。能配得上柯P的豪宅，應該背後有座小山，山上還有棵歪脖子樹。崇禎起碼還有點羞恥心，不會被俘虜後還樂不思蜀。柯P若還有點羞恥心，記者會也甭開了，青島三館旁邊有幾棵樹長得挺漂亮，去樹下沉思一下，晃盪一下，也許還比較適合他過去的聚斂貪婪，帝王心術，去跟崇禎交流一下從政心得。●作者：吳崑玉／專欄作家、前親民黨文宣部副主任●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄： opinion@nownews.com