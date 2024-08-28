吞北律6千萬公款！「神鬼女會計」再被查出A走2千萬　法院判刑4年

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「神鬼女會計」李雪琴日前利用職務之便，侵佔台北律師公會6000餘萬元的公款，遭檢方以業務侵占等罪起訴，法院審理後判處其7年定讞，至於民事方面，除了先前已判決李女應賠償5591萬元外，北律又查出2009年至2012年間李女另外侵吞2千9百多萬元，對此，檢方日前再依業務侵占罪起訴，地院依4罪判處女應執行有期徒刑4年，可上訴。據了解，李雪琴從1998年11月起，任職台北律師公會秘書處會計，但是她卻從2013年開始利用保管公款帳戶存摺印鑑之便，將公款「以多報少」或是不入帳、重複提領等方式侵佔，每年盜領600到900萬不等。每年開理監事會與會員大會看帳時，北律都沒識破李女造假，直到2020年公會改選理監事時發現有異，才揪出李女犯行。法院審理期間，李女到案認罪，繳還600多萬元，並交出名下1間市價2000多萬元房子給北律拍賣，名下數個帳戶各只剩幾千元，李女也表示實在是背了龐大債務，但到底侵占多少「我已經不想算了」，自認每次私吞4、50萬元，不過總額應未達檢方起訴的6000萬餘元。台北地方法院一審依8個業務侵占罪，判處李女共4年有期徒刑，後續二審高等法院認為，李女犯案期間長達8年，雖有返還款項，但仍有5458萬7263元未還，原審判處4年有期徒刑難認罪責相當，加重改判刑7年，最高法院日前駁回上訴，全案定讞。民事方面台北地院去年判處李女應賠償北律5591萬餘元，隨著北律深入清查，發現李女從2009年到2012年間還盜領走2912餘萬元，案經法院審理，北地方法院日前判李雪琴應賠償2912萬餘元加上會計師鑑定費用60萬元；刑事部分檢方則再依業務侵占罪起訴，今天法院依4個業務侵占罪合併判刑4年。