致死率30％沒藥醫！美驚現罕見「東部馬腦炎」　疾管署籲落實防蚊

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▲染上EEE的病患會出現發燒、頭痛、嘔吐、癲癇等症狀，嚴重者還可能引發腦炎和腦膜炎。（示意圖，非當事人／取自photoAC）

▲羅一鈞表示，東部馬腦炎需經特殊病媒蚊傳播，台灣境內現在是「無病媒蚊、無病毒、無病例」的「三無」情形。（圖／衛福部提供）

▲美國當地政府是擔心還有其他病媒蚊還未被消滅，而建議當地居民自主性宵禁，避免有人再被叮咬，東部馬腦炎病毒傳播侷限在美國東部及部分南部州別。（示意圖／取自pixabay）

▲疾病管制局提醒民眾，雖然東部馬腦炎不會入侵台灣，還是務必落實防蚊「三不措施」，消滅病媒蚊，遠離登革熱及登革出血熱的威脅。(圖／台中衛生局提供)

全球氣候暖化，夏季似乎越來越炎熱，病媒蚊相關疾病持續在各地出現，讓不少民眾恐慌，一名80多歲的男子染病後不久過世，是當地4年來首次出現相關病例。新罕布什爾州衛生與公共服務部（DHHS）指出，「東部馬腦炎」（EEE）是由東部馬腦炎病毒（EEEV）所引起的腦炎，EEE的致死率高達30％，就算幸運存活下來，多數患者仍會有持續性的神經系統問題，而15歲以下和50歲以上人口是染病高風險族群，目前美國當局已將4處具嚴重風險的城鎮進行自主性宵禁、29處城鎮遭到列管，政府呼籲當地民眾要遵守戶外宵禁令，並關閉公園，以空中和地面藥劑噴灑作業來控制蚊蟲數量。據了解，目前醫界還沒有可用的疫苗或治療方法來對抗EEE，2019年美國麻薩諸塞州曾有12人感染，其中6人死亡，最近又出現4年來首例東部馬腦炎病例。衛福部疾管署發言人羅一鈞表示，東部馬腦炎需經特殊病媒蚊傳播，此病媒蚊目前僅分布在美國東部及部分南部州，，民眾不須過度擔心，這是美國當地才有感染風險的疾病。美國東部目前只有一個案例，當地政府是擔心還有其他病媒蚊還未被消滅，而建議當地居民自主性宵禁，避免有人再被叮咬，東部馬腦炎病毒傳播侷限在美國東部及部分南部州別；南韓三育大學環境生物教授金東健也說明，「當蚊子不飛的時候，正常的蚊子身體跟牆壁跟地面是平行的，但如果是帶有瘧疾病毒的蚊子，身體就會呈現45度角傾斜。」羅一鈞指出，東部馬腦炎病媒蚊屬於「黑尾蚊」的一種，主要是蚊子叮咬了遭到帶有東部馬腦炎病毒的馬匹宿主，再叮咬人類，才造成傳染，但根據醫學研究，，不像登革熱傳播，可以經蚊子叮咬感染者後，再傳給下一個人。但疾病管制局提醒民眾，雖然東部馬腦炎不會入侵台灣，，確保民眾健康。📍清除家戶內外病媒蚊孳生源📍貯水桶、水缸等儲水容器，每週刷洗換水，不用時倒置，以免雨後積水📍花瓶、花盆、水盤等積水容器，每週換水1次並仔細刷洗內壁📍陽台及地下室，應定期巡查，並排除積水📍廢輪胎、空瓶、空罐等廢棄容器，應予清除、打洞、倒置或用泥沙填滿📍天然積水容器(竹筒、樹洞、檳榔葉等)，清除或用泥土、沙子填滿📍設置紗窗、紗門，並經常檢查補修📍室內可以點燃蚊香驅蚊或噴灑殺蟲劑📍早上9-10時及下午4-5時為斑蚊叮咬的兩個高峰期，請儘量避免到戶外樹蔭、草叢等陰暗處所逗留📍出門時請穿著淡色的長袖衣褲，並於皮膚裸露處塗抹防蚊液（膏）📍午睡時請懸掛蚊帳，減少遭受蚊子叮咬的機會📍室內外均可置放電蚊燈，且全天候使用，以誘殺病媒蚊