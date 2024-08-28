演藝圈5對情侶認愛後暴風式放閃 　他「否認喊告」卻結婚全網看傻

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▲林萱瑜（右）和韓宜邦（左）越愛越大方。（圖／林萱瑜IG）

▲鼓鼓（右）日前求婚大元（左）成功，愛情長跑11年終於修成正果。（圖／鼓鼓IG）

▲曹佑寧（左）、王淨時常一起出遊。（圖／曹佑寧、王淨IG）

▲吳慷仁（右）與邵雨薇（左）的戀情十分穩定。（圖／吳慷仁臉書）

▲黃子韜因為太激動而在現場「瘋狂啄吻」徐藝洋。（圖／微博）

▲黃子韜曾經怒罵那些傳他和徐藝洋談戀愛的人，還說要走法律途徑，沒想到現在求婚成功，嘴硬黑歷史被翻出。（圖／翻攝自微博）

明星禁愛令已經落伍，現在的藝人比起過去，無論是談戀愛或是結婚生子，都不再像以往需要隱瞞、低調，《NOWnews今日新聞》整理出5對演藝圈情侶檔，迴避戀情時低調到不行，一但認愛，那是越愛越大方，尤其近來求婚成功的黃子韜和徐藝洋，在節目上激動擁吻的畫面更是讓網友直呼，「不忍直視。」新生代女星林萱瑜因拍攝八點檔《天之驕女》與韓宜邦結緣，起初傳戀情，即便被拍到，兩人不否認但也不承認，林萱瑜也是把話語權都交給男方，去年2月韓宜邦求婚成功，小倆口越愛越大方，韓宜邦每次只要發有關林萱瑜的貼文，都會稱呼她為「年輕人」，兩人也共同創業成立膠原蛋白品牌，生活與事業都相當緊密。「鼓鼓」呂思緯去年4月公開交往10年女友大元，一次曝光多張和大元的親吻照，甜蜜告白「你是我生命中的女主角」，這讓本身就樂於分享生活的大元非常開心，終於可以不用再瞞著大家，而今年3月鼓鼓也求婚成功，但兩人遲遲未登記，大元笑說是因為自己太迷信，有老師告訴她明年登記會比較好，讓鼓鼓好無奈。曹佑寧和王淨去年2月被發現同遊日本，戀情隨之曝光，兩人也都大方認愛，王淨曾在唐綺陽的直播中提到認愛關鍵，認為每次都說沒談戀愛很奇怪，自己會嘴軟，「而且我又沒做錯事，為什麼不承認？」粉絲也最愛看他們幫彼此拍的照片，雖然很少同框，但每次幫對方拍的照片都很有趣，王淨近來開始玩Threads，曹佑寧也在她的PO文下留言，「太好了，大家可以直接在這裡跟妳告白，不用透過我。」吳慷仁和邵雨薇2017年合作偶像劇《極品絕配》來電，緋聞傳了2、3年都沒有認愛，2020年被拍到後才大方公開，當時吳慷仁也罕見在臉書PO出與邵雨薇合照，還說，「我都幾歲了要我孤老終身嗎？」貼文中都稱邵雨薇為「小姐姐」，近來邵雨薇在日本遊學，吳慷仁也有到日本找她，替她拍了不少照片，邵雨薇曾說遇到吳慷仁後才開始了解到演戲的真諦，這幾年也不斷摸索屬於自己的表演方式，在《比悲傷更悲傷的故事：影集版》、《商魂》、《都市懼集-街景圖》都能看到她的蛻變。31歲大陸男星黃子韜與26歲歌手徐藝洋緋聞傳了多年，上個月14日終於大方認愛，雙方同步在微博上PO出海邊牽手、接吻照，黃子韜寫下「願我們永遠是我們」，更在本月求婚成功，一句「我敢娶妳，妳敢答應嗎」浪漫破表，事後黃子韜疑似因為太開心，竟又情不自禁捧起徐藝洋的臉「暴風啄吻」，讓網友傻眼，調侃他是在啃雞爪。這對會受到如此大的關注，也是因為當初黃子韜極力否認戀情，還怒吼粉絲「」甚至還要喊告，沒想到認愛後變成一個世紀浪漫大暖男，還在節目淚灑沒辦法認愛的心情，讓全網看傻眼。