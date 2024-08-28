林依晨喊「我是成都人」！這一票藝人跪在她前面　排隊搶當中國人

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台灣演員林依晨在中國真人秀節目《心動的信號7》錄影，她聽聞現場有其他嘉賓來自成都，便興奮地舉起手喊「我是成都人」，她馬上舉手高喊「我是成都人」，強調自己的爺爺來自成都，引發台灣輿論討論。然而，若要排隊當中國人，林依晨在台灣演藝圈還只是小學妹。林依晨雖稱自己是成都人，在《心動的信號7》節目中被問到會不會說四川話時，卻苦笑地說「不會」，僅強調以前常聽爺爺說四川話，對四川話感覺很親切。林依晨這番表態隨即引發台灣網友不滿，林依晨的維基百科出生地由「宜蘭縣」被改為「出生於宜蘭縣，但自稱中國成都人」。事實上，台灣藝人赴中發展後，表態自己是中國人的案例已不罕見，《央視》微博今年甚至曾發文，彙整18位台藝人「表態範本」，包括侯佩岑、張韶涵、楊丞琳、歐陽娜娜、蘇有朋、張信哲、文淇、吳克群、明道、賴冠霖、陳喬恩、汪東城、周傳雄、陳妍希、黃曦彥、楊宗緯、吳奇隆、辰亦儒；在林依晨前，早有一海票藝人爭相表態自己來自中國某省某地。五月天主唱阿信過去就曾因稱自己祖籍來自泉州，而被調侃為「泉州樂團」，五月天今年上半年在北京鳥巢舉辦演唱會，阿信在演唱會上喊話，又提到爺爺是福建泉州人，說要捐款回饋給「家鄉」，一段話再度引起爭議。蕭敬騰於2022年登上中國央視春晚演唱，在登台前受訪時向台灣觀眾喊話稱「台灣人一定要回家看一看」的言論，點燃大批台灣網友怒火，蕭敬騰在訪談中更一度稱「黃河長江像血脈一樣滋養大家」，並表明自己已長居成都，還狂褒成都生活很好。女星楊丞琳2022年參加《遠有詩和遠方3》，在中國節目上談及，自己雖然是在台北出生，但父母都是廣東人，所以自己也是廣東人，同時也因句在台灣其實吃海鮮是奢侈的，引爆輿論譁然。歐陽娜娜堪稱最早表態的先去，曾數度透過工作室表達「支持一個中國原則」，本人也數度強調，「我為我身為中國人驕傲，我永遠記得我的祖籍是江西吉安，永遠記著在老家族譜上看到自己的名字時的那份感動」。歌手張韶涵近十年來往中國發展，在2019年發布的一支影片中，裡頭不斷說著「我們要讓老外知道我們中國人厲害的地方在哪裡」，引發討論，隨後在多場演唱會上也不斷高喊「我們中國人」。