影／本季大聯盟最嚴重誤判？野手登板投出離譜高球卻被判成好球

MLB美國職棒匹茲堡海盜隊今在(27)日對上芝加哥小熊的比賽中，在慘輸9分的情況下，為了不繼續燃燒牛棚，教練團派上一壘手Rowdy Tellez登板收拾殘局，但他投出的第1球很明顯是顆外角超高的壞球，但主審卻舉手判好球，讓小熊打者Patrick Wisdom當場傻眼。
在棒球賽場上，若是兩隊比分相差懸殊勝負底定的情況下，為了要減少不必要的投手消耗，通常教練團會派上野手登板投球將局數消化掉，而此時主審對於野手登板時的好球帶，也幾乎都會適時地放大，讓比賽能順利進行，算是一種不成文默契。
大壞球卻被判好球
但日前海盜對上小熊隊的比賽中，海盜前8局被大開魯閣，9局上1出局在慘輸9分的情況下，海盜教練團派上一壘手Rowdy Tellez登板，Rowdy Tellez面對小熊隊打者Patrick Wisdom的第一球，是一顆42英里的「小便球」，球的進壘點在右打者的外角高，透過轉播畫面能看到這顆球距離好球帶還有很大一段距離，應該會是一顆超級離譜的壞球，但主審卻舉手判定好球，小熊隊打者Patrick Wisdom疑惑的轉頭和主審交換意見，但隨後也只能無奈的搖了搖頭接受。
Rowdy Tellez最後用了16球，有6顆是好球，投出2次觸身球、被打1支安打、1保送，失掉1分自責分，事實上這不是Rowdy Tellez第1次客串投手，在25日面對紅人的比賽，他也上場繳出1局僅被敲1安無失分的成績。本季Rowdy Tellez合計投1.2局，挨2安失掉1分責失，生涯更是投2.2局，挨3安就只失掉這1分自責分。
影片流傳後更有日本媒體以「2024大聯盟最嚴重誤判誕生」來形容這顆非常偏差的好球，並且說「主審是不是在趕著下班」。
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大壞球卻被判好球
但日前海盜對上小熊隊的比賽中，海盜前8局被大開魯閣，9局上1出局在慘輸9分的情況下，海盜教練團派上一壘手Rowdy Tellez登板，Rowdy Tellez面對小熊隊打者Patrick Wisdom的第一球，是一顆42英里的「小便球」，球的進壘點在右打者的外角高，透過轉播畫面能看到這顆球距離好球帶還有很大一段距離，應該會是一顆超級離譜的壞球，但主審卻舉手判定好球，小熊隊打者Patrick Wisdom疑惑的轉頭和主審交換意見，但隨後也只能無奈的搖了搖頭接受。
Rowdy Tellez最後用了16球，有6顆是好球，投出2次觸身球、被打1支安打、1保送，失掉1分自責分，事實上這不是Rowdy Tellez第1次客串投手，在25日面對紅人的比賽，他也上場繳出1局僅被敲1安無失分的成績。本季Rowdy Tellez合計投1.2局，挨2安失掉1分責失，生涯更是投2.2局，挨3安就只失掉這1分自責分。
影片流傳後更有日本媒體以「2024大聯盟最嚴重誤判誕生」來形容這顆非常偏差的好球，並且說「主審是不是在趕著下班」。