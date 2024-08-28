影／本季大聯盟最嚴重誤判？野手登板投出離譜高球卻被判成好球

我是廣告 請繼續往下閱讀

MLB美國職棒匹茲堡海盜隊今在(27)日對上芝加哥小熊的比賽中，在棒球賽場上，若是兩隊比分相差懸殊勝負底定的情況下，為了要減少不必要的投手消耗，通但日前海盜對上小熊隊的比賽中，，小熊隊打者Patrick Wisdom疑惑的轉頭和主審交換意見，但隨後也只能無奈的搖了搖頭接受。Rowdy Tellez最後用了16球，有6顆是好球，投出2次觸身球、被打1支安打、1保送，失掉1分自責分，事實上這不是Rowdy Tellez第1次客串投手，在25日面對紅人的比賽，他也上場繳出1局僅被敲1安無失分的成績。本季Rowdy Tellez合計投1.2局，挨2安失掉1分責失，生涯更是投2.2局，挨3安就只失掉這1分自責分。影片流傳後更有