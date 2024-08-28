逾千學生修跨領域類、師培類課程　台師大：營造暑期修課文化

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許多大學生在選課的時候，最怕出現「衝堂」而沒修到想修的課程，甚至因此學分數不足無法如期畢業。台灣師範大學今（28）日表示，今年高達1613人次修習暑期開設的「跨領域、師培、通識、產業實習」等4大類的65門課程，其中超過60%的人次修習跨領域、師培的課程，因此學校明年也會持續開設更多課程，營造暑期修課文化。台師大表示，111學年度開始實施學期16週制度，為了鼓勵學生善用暑假時間，今年擴大辦理暑期開課計畫，不再只有重補修課程，除了提供各系教師開課誘因，並且調降最低開課人數至7人，而且學生修課不收學分費，還有優先安排暑期住宿等措施，提供暑假沒有其他特別規劃的學生，修到學期間由於衝堂無法選到的通識課程或跨領域課程，順利完成跨領域輔系雙主修課程。台師大指出，今年暑期上課時間6月24日起至8月18日為止，分為兩期、每期4週，總計1613人次修習學校所開設的「跨領域、師培、通識、產業實習」等4大類共計65門課程，其中共有占比超過60%、高達1036人次修習的課程包括跨領域類（輔系、雙主修）、師培類，在這之中共有100多人修習理學院長陳界山在數學系開設的「線性規劃」，也是修課人數最多的課程。另一方面，暑期開設二門課程的通識教育中心主任鄭怡庭表示，暑期選修他的通識課並順利拿到學分的學生，大多數是學習動機與意願強烈的學生，讓身為教授的他，決定配合密集課程調整期末報告繳交時間，學生可有更充裕的時問探究學習，結果發現學生報告品質完全不輸學期間修課的學生。將升三年級的黃姓學生表示，選修線性規劃與通識課共兩門課，雖然這讓原本利用暑假考取汽車駕照的規劃受影響，不過密集課程拿到學分可以提早規劃未來，不排除3年半就能獲得畢業資格。台師大教務長劉美慧表示，由於很多教師在暑假期間多會安排出國行程，或想好好休息準備迎接下學期，因此教師犧牲假期開課並不容易，學校因此提供教師開課誘因，並且降低開課門檻，能讓更多教師願意上課，也有學生免收學分費並且優先住宿，同樣大幅增加學生修課意願。台師大表示，許多學生都很肯定學校暑期擴大開課的作法，發現雖然暑期課程時間僅有4週，進度壓力會比學期期間還大，但是暑假專心修習一門、兩門課程，是比學期期間更讓學生專注，學習效果也會很好，而且可以順利修到在學期間修不到的課程，減低衝堂的困擾，因此預計明年將會開設更多暑期課程，並且加強宣傳、鼓勵更多學生修課，營造暑期修課文化。