史努比變身機長！7-11「星宇航空X史努比」周邊第2彈　最低299元

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▲限量娃娃+聯名外套，玩偶身高28公分、外套可自由穿脫，499元換購。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲限量公仔冷飲杯：共2款選擇，分別為水藍色款、米色款。399元換購，可指定款式。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲行李安全束帶共2款選擇（圖左）；限量公仔行李秤（圖右）。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲限量門簾附桿共兩款選擇，分別為白色款、黑色款。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲限量底片相機，599元換購1款。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲限量陶瓷碗四入組，499元換購1款。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲限量數字顯示快充行動電源、限量快充延長線+防塵蓋、行動電源、計算機。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲◾限量皮革吊飾3入組，580元換購1組。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲「限量麻布袋」共兩款選擇，分別為坐姿款與抱胸款。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲限量前開式28吋行李箱，共2款選擇，分別為白色款、深藍款。2999元，可指定款式。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲每種表情款式皆有兩種尺寸選擇，分別為45公分、18公分。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲在全家門市完成學雜費繳納，每筆交易序號皆會贈送「萌萌恐龍姓名貼紙」，只要憑「萌萌恐龍姓名貼兌換券」小白單。（圖／全家提供）

最萌史努比機長再度進軍7-11！全台門市推出「第二波星宇航空X史努比聯名」全店精品活動，全新系列周邊開發超過40款單品，包括公仔冷飲杯、陶瓷碗、28吋大尺寸行李箱，最低加價購只要299元起。並且全家迎接開學季，即起至全台門市完成學雜費繳納，每筆交易序號皆會贈送「萌萌恐龍姓名貼」。7-ELEVEN全店精品集點活動今年二月首度與航空界精品「星宇航空」強強聯手，推出逾30款限量星宇航空X史努比聯名周邊商品，一上市便引爆社群熱烈討論、狂吸粉絲到店搶購，最熱賣TOP3商品包含Traveler's Choice22吋行李箱、迴力小飛機4入組、EVO安全帽。好評再加碼「第二波星宇航空X史努比聯名」全店精品活動全新開發「公仔冷飲杯」、「復古底片相機」外，更強化居家與辦公周邊商品，包含「門簾(附桿) 」、「大毛毯」、「LED補光化妝鏡」、「陶瓷碗四入組」、「雙面涼被」、「磁吸充電盤」、「行動電源」、「計算機」等多款生活實用小物。活動日期：9月4日15:00起至10月1日消費不限金額可換購；10月2日起至2024年11月5日24：00止，開跑集點購、集點送，會員門市消費滿40元贈1點，集滿6點加價購一款。◾限量娃娃+聯名外套：玩偶身高28公分、外套可自由穿脫。499元換購◾限量公仔冷飲杯：共2款選擇，分別為水藍色款、米色款。399元換購，可指定款式◾限量翻轉兩用頸枕：699元換購1款◾行李安全束帶：共2款選擇，分別為水藍款、咖啡色款。299元換購，可指定款式◾限量公仔行李秤：599元換購1款◾限量ninja安全帽：共兩款選擇，分別為白色款、黑色款。799元換購，可指定款式◾限量門簾附桿：共兩款選擇，分別為白色款、黑色款。349元換購，可指定款式◾限量底片相機：599元換購1款◾限量大毛毯：分別為黃色款與白色款。349元換購1款，可指定款式◾限量時尚自動鳥籠傘：349元換購1款◾LED補光化妝鏡：499元換購1款◾限量陶瓷碗四入組：499元換購1款◾限量雙面涼被：共兩款選擇，分別為灰色款與黃色款。799元換購1款，可指定款式◾限量磁吸充電盤：699元換購1款◾限量Gan雙孔充電器：469元換購1款◾限量無線滑鼠：499元換購1款◾限量無線鍵盤：699元換購1款◾限量數字顯示快充行動電源：699元換購1款◾限量立體護腕墊：299元換購1款◾限量計算機：399元換購1款◾限量快充延長線+防塵蓋：850元換購1款◾限量胡士托搭飛機鑰匙圈：499元換購1款◾限量皮革吊飾3入組：580元換購1組◾限量雙面漁夫帽：580元換購1款◾限量航行老帽：480元換購1款◾限量圍裙：299元換購1款◾限量雙面飲料提袋：215元換購1款◾限量麻布袋：共兩款選擇，分別為坐姿款與抱胸款。399元換購1款，可指定款式◾限量滑鼠墊：共兩款選擇，分別為駕駛員款與羅盤款。235元換購1款，可指定款式◾限量杯墊2入組：299元換購1組◾限量票卡夾：分別為抱胸款與打招呼款。299元換購1組◾限量前開式28吋行李箱：共2款選擇，分別為白色款、深藍款。2999元，可指定款式◾限量後背包：共2款選擇，分別為米色款、深藍款。829元換購1款，可指定款式◾限量束口後背包：共2款選擇，分別為米色款、深藍款。799元換購1款，可指定款式◾限量側背包：共2款選擇，分別為米色款、深藍款。599元換購1款，可指定款式◾限量兩用後背包：共2款選擇，分別為米色款、深藍款。699元換購1款◾限量雙層零錢包：共2款選擇，分別為米色款、深藍款。299元換購1款◾限量玩偶：共有三種表情款式，分別為看前方款、驚呆款、森氣氣款；每種表情款式皆有兩種尺寸選擇，分別為45公分、18公分。45公分款990元、18公分款350元可指定款式。此外，全家開學季限定優惠，即起至10月1日前開跑「早點來全家吃早餐」抽獎趣活動，凡購買餐餐超值配49元、59元、69元、79元等組合餐，並於結帳時報會員或出示APP會員條碼，有機會抽中獎學金5萬元、iPad Pro 13吋(256G)等好禮，買越多中獎機會越高。並且即起至9月17日前，在全家門市完成學雜費繳納，每筆交易序號皆會贈送「萌萌恐龍姓名貼紙」，只要憑「萌萌恐龍姓名貼兌換券」小白單，即可至FamiPort機台，DIY專屬姓名貼。讓高人氣繪本角色：呆萌小恐龍，陪孩子們一起快樂開學，開心上課！