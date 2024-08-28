瘦子升格二寶爸後首露面！自曝酒後最瘋狂1事：起床超後悔

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▲瘦子透露有一次喝酒時把購物車清空，隔天醒來很後悔。（圖／記者吳翊緁攝）

▲瘦子透露，現在沒辦法隨時和朋友出去喝酒，如果朋友想約要先和他老婆溝通。（圖／記者吳翊緁攝）

「嘻哈男神」瘦子和老婆Jennifer結婚2年多，日前他剛升格為二寶爸，工作家庭兩得意。而今（28）日他以代言人身分出席威士忌品牌記者會，這是他順利迎接二女兒後首度露面，他提到最近除了在帶小孩，就在忙著品酒。他也大方分享自己喝酒後的狀態，透露其實他喝醉後很瘋狂，曾經直接清空自己的購物車，結果隔天醒來非常後悔，雖然整體金額不高，「但是就是你購物車放在裡面，你只是還在考慮嘛」，沒想到喝酒開心就直接買下去了。瘦子今天被問到，有沒有可能喝酒後興致一來又拚出第三胎，他先是笑說「那個也不用喝酒就可以」，但下秒強調沒有計畫要生第三胎。而平常他也沒有特別算過自己的酒量，且喝酒後也不會顧及其他人的狀態，「我都是自動導航，就是叫車然後上車，回到家洗完澡然後睡覺，這些都是在斷片裡面發生的事情，就是我會把自己弄好，然後斷片。」瘦子還分享喝酒後的瘋狂事，有一次他直接把購物車清空，「早上起來超後悔」，雖然整體價格不是很高，但因為那些東西都還在考慮，還沒有決定是否要購買，「是你可能在大家喝酒開心的時候，就買下去。」瘦子也說，自己經營的酒吧在疫情的時候倒了，近期不考慮再投資，因為工作很忙，不想要開了之後都丟給別人處理，也希望有多一點時間陪陪家人。他還自豪是「時間管理大師」，因為有家庭之後，沒有單身的時候這麼自由，可能要等大家睡著之後才有自己的時間，就會趁那段時間聽音樂、喝酒、吃美食。有了小孩之後，是否會影響到和另一半培養感情？瘦子表示，現在不能像以前戀愛時想約會就約會，需要調配時間，但每個月有幾天一定要拿來約會，「就是經營婚姻嘛」，可能會把小孩丟給長輩照顧，然後過個2人世界。現在有小孩之後，他確實也有點壓力，擔心沒有足夠的時間陪伴，也沒辦法隨時和朋友約出去喝酒，還笑說如果朋友想約，「他可能要先跟我老婆溝通。」