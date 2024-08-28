綠色掰掰！LINE新功能「改可愛圖示」桌布美翻　iPhone一招就能換

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▲原PO截圖的頁面中，LINE設定裡多了「應用程式圖示」的選項，點選後發現裡頭可以更換LINE的APP顯示圖案。（圖／翻攝自Threads）

▲▼想要更改應用程式圖示，只要善用iPhone「捷徑功能」就能辦到，且無論什麼APP都能更換。（圖／記者賴禹妡翻攝）

LINE在日常生活中，是許多人聯繫、聊天的管道，為台灣人最普及的社交軟體。近日就有一名網友分享，他發現LINE的新功能竟可以更換應用程式圖示，有不少可愛的圖樣可以選擇，一改過去全綠的傳統風格。雖然目前只有日本地區推出，台灣網友還不能使用這項新功能，但有內行人透露，其實iPhone用戶可以透過「捷徑」功能，來變更任意APP圖示，不少果粉狂讚：「是真的很好用，想換就換！」一名網友昨（27）日在Threads上發文分享，「LINE可以更換應用程式圖示了，大家記得去更新！」只見原PO截圖的頁面中，LINE設定裡多了「應用程式圖示」的選項，點選後發現裡頭可以更換LINE的APP顯示圖案，，其他都要付費解鎖。貼文一出，不少網友趕緊去更新嘗試，但都沒有看到新功能，「請問這在哪裡？只有安卓？沒有蘋果？」、「我也沒有，我安卓系統」。原PO則留言更新，表示他發現，「給在非日本的各位脆友們造成不必要的期待及困擾，我在這裡跟大家說聲對不起。但是此功能確定是安卓跟ios都有的，請大家還是可以期待未來的更新。」對此，許多果迷透露，其實想要更改應用程式圖示，只要善用iPhone「捷徑功能」就能辦到，且無論什麼APP都能更換，「蘋果捷徑是真的很好用，想換就換」、1.確認系統已更新至IOS 14以上。2.上網選擇想要變更的新圖示，並將圖示儲存到內建相簿中。3.開啟捷徑APP，並點選右上角「＋」建立全新捷徑。4.幫捷徑重新命名為APP名稱，並在下方動作建議欄位選擇「打開APP」。5.點擊「打開APP」中的「APP」字樣，並選擇想要更改圖示的APP。6.選擇捷徑名稱旁的下拉選單，並點選「加入主畫面」。7.勾選相簿，並從「選擇照片」中找到想更換的圖示。8.點選右上角「加入」，即可在桌面找到更換完畢的APP圖示。由於是透過捷徑創造一個自己喜歡的APP風格，並非真的更換原先的APP圖示，因此iPhone將會出現2個一樣的APP功能，若不想要顯示原先的APP，可以從桌面隱藏，只要長按並點選「從主畫面移除」，就可以隱藏原先的APP，之後仍可在APP資料庫中呼叫出來。