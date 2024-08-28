擺脫行人地獄臭名！交通部啟動9月「交通安全月」　扎根停讓文化

我是廣告 請繼續往下閱讀

為落實扎根我國「停讓文化」，今（28）日由交通部陳彥伯代理部長偕同相關部會、縣市政府、民間企業、團體共同出席記者會啟動交通安全月，延續去年的主題「人本交通 停讓文化」，宣導口號為「車輛慢看停 行人安全行」，希望建立全國一起重視交通安全守法觀念與停讓文化。每年9月交通部訂為「交通安全月」，希望透過中央部會、地方政府、民間企業組織積極響應參與，並透過密集傳達交通安全觀念，提醒用路人建立交通安全觀念並形成良好用路習慣。交通部陳彥伯代理部長表示，在民代、民團等共同努力下，道路交通安全基本法於今年1月1日開始施行，在此體制下中央及地方一同努力。行人交通安全設施條例10月開始施行，有關人行用路環境規範，須各級政府遵守。外界反映我國道路主管機關不同產生不一致情形，交通部將提出標誌標線號誌設置及整體道路規劃二個指引，另也公布校園周邊人行空間改善參考指引，以維護兒童安全，希望透過這些規範及指引，希望引導人本交通邁進。此外積極提高執行力，將在9月完成900處路口改善、200處學校周邊改善及173校校園減速區，期盼透過點、線至面，維護道路交通安全。道路交通安全基本法第2條規定，闡明各級政府、事業及國民應共同維護改善道路交通安全，並以人為本，今天交通安全月活動揭櫫活動主軸為以人為本、停讓文化，宣導車輛要看慢停，客運業者落實路口指叉確認，貨車進行視野死角確認，另行人也應行走行穿線、注意安全。經各界努力，1至5月30日交通事故死亡較去年同期減少116人，減幅8.9%，已達7%目標值，但行人死亡則增加4人，顯示還有努力的空間。下了車，大家都是行人，陳代理部長呼籲各級政府、ngo、企業團體，一起加入推動交通安全的行列，交通部也會攜手各界共同努力，形塑交通安全文化。為擴大交通安全月宣傳效益，除特製口播稿，利用縣市村里長、垃圾車、市集廣播或公務電話進線語音等方式，增加聲音曝光與宣導，另今年強調「道安全台走 活動週週有」，規劃9月每週在北中南東區域辦理實體活動，藉以增加宣導廣度及深度，並與各縣市政府合作發行聯名吉祥物LINE貼圖，結合日常用語及交通知識，讓民眾於日常社交中傳遞交通安全觀念。再者，也規劃「全民嘴交通」社群濾鏡活動，以有趣及創意的社群挑戰方式，鼓勵全民參與響應，藉以提升及宣導停讓文化。完善我國道路交通安全需要所有用路人齊心努力，因此交通部期待透過交通安全月能更凝聚社會共識，本年度有35家NGO、企業響應，方式包括線上宣傳、實體曝光、行動參與等，其中靖娟基金會辦理全家小黃帽零錢捐活動，邀請民眾到全家便利商店投入零錢，支持交通安全教育，成為守護兒童安全的一份子；台北市交通文教基金會舉辦路口安全徵文活動及贊助捐贈路老師背心等；台灣美光自辦響應活動、員工交安教育訓練、機車健檢及講座，並全面推播訊息等；順益集團於國道服務區辦理汽車安檢活動；和潤企業贊助導護志工裝備之汰換補充，相關響應企業仍陸續增加中(參與活動之民間團體、企業名單如附件)。期望由政府、企業、團體及個人踴躍一同打造安全的用路環境。更多交通安全月相關內容，請上活動網站查詢：https://roadsafetymonth.yam.com/，歡迎更多企業、團體、組織加入響應行列。