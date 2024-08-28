林采緹遭劈腿10幾次！她趁男友洗澡抓正著　1步驟還原對話紀錄

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▲女藝人上緯來《女王大人》分享抓出軌經驗。林采緹（左起）、林吟蔚、麻由、巴鈺、曾國城、潘映竹、郭亞棠。（圖／緯來綜合台提供）

▲林采緹分享自己的抓出軌經驗。（圖／緯來綜合台提供）

女星林采緹因為傲人身材受到關注，因COS漫畫《海賊王》中的角色「蛇姬」太還原，還被封為「真人版蛇姬」，過去她和歌手胡睿兒有過一段婚姻，去年（2023）認愛小2歲男友晨泓軍，如今感情生活甜蜜。日前她在節目上也分享過去抓包男友出軌的經驗，透露那一任男友劈腿超過10次，有一次她為了抓對方出軌，用了一個方法還原對話紀錄，頓時罪證確鑿。林采緹日前在節目《女王大人》分享過往感情經驗，坦言自己曾經交往過一任男友，對方劈腿超過10幾次，有一次她看見男友一直在用手機傳訊息，她只是隨口問男友在跟誰聊天，男友回答：「沒有啊就同事。」讓林采緹覺得男友的回話表現跟平常很不同，於是開啟了「抓軌雷達」。林采緹趁男友洗澡把他手機連上電腦，一連上就訊息同步，之前被男友刪除掉的對話紀錄通通跳出來，因為訊息會馬上不見，所以趕快用手機拍下來，果然就看到男友和出軌對象的對話紀錄，讓主持人曾國城呼籲這集男生要看：「往後想要天下太平，這些都要趕快把它記下來。」潘映竹也分享好友是「人間抓軌大師」，傳授多項抓軌祕技給她，例如今天男友說人在松菸，就可以利用IG搜尋地標，找出當天打卡在松菸的所有限動，一張一張找有沒有男友的身影，結果就真的被「人間抓軌大師」看到有路人的限動背景剛好出現男友和別的女生一起，讓曾國城驚呼：「這不去刑事局上班太可惜了！」