SpaceX「民間首次太空漫步」任務延後！今明兩天也取消發射

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SpaceX公司原定於美東時間27日凌晨，進行史上首次民間太空漫步「北極星黎明」（Polaris Dawn）任務，不過由於地面設備出現氦氣洩漏，被迫推遲發射。SpaceX今（28）日表示，由於佛羅里達州甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center）周圍天氣因素，今明兩日也確定不會進行發射，將再尋適當時機。綜合外媒報導，「北極星黎明」計畫旨在讓民間成員首次執行太空漫步任務，並在過程中進行各式實驗，包括在太空中測試星鏈（Starlink）通訊以及SpaceX新設計的太空服，藉此促進地球上和長期執行太空飛行任務的人員身心健康。不過，原訂27日凌晨在佛州甘迺迪太空中心發射獵鷹9號（Falcon 9）火箭，將飛龍（Crew Dragon）太空船推進升空，但由於地面設備發現氦外洩，任務緊急延後。原本說至少延後24小時，隨後SpaceX表示受到天氣因素影響，今明兩天也確定不會進行發射，將另尋適當時機，不過並未說明具體時程。這趟「北極星黎明」的成員包括指揮官艾薩克曼（Jared Isaacman）、任務飛行員美國空軍退役中校波蒂特（Scott Poteet），以及2位SpaceX資深工程師吉利斯（Sarah Gillis）與兼任醫務官的梅農（Anna Menon），除了艾薩克曼外，其他3人都是首次飛往太空，這也是SpaceX首次有兩位員工成為載人太空船任務組員的成員。艾薩克曼是電子支付公司「Shift4」的創立人，身為億萬富豪的他擁有太空夢，2021年就曾花費數百萬美元進行太空飛行，這次他更將挑戰首度民間人士執行太空漫步任務。吉利斯表示，「北極星黎明」的意義在於讓太空探索從過往由國家負責，轉交給民間企業，為了達成SpaceX讓人類跨行星生活的使命，他們自己也必須擁有實際在太空的經驗，才能更好地完成目標。