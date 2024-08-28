台新金打算加價併新光金！中信金喊歡迎　現金股利可維持去年水準

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中信金控已正式向金管會遞件，要以每股14.55元公開收購新光金股票最高至51%，台新金總經理林維俊表示不排除提高換股比例，並向金管會喊話。對此，中信金副董事長吳一揆今（28）日在法說會上表示「歡迎」，這表示中信金出價有彰顯新光金價值。至於中信金是否也會提高收購價格？他說，這等他們調高再說。不過，他也強調，中信金整併新光金後具有綜效，要成為「金融護國神山」，股利稀釋效應低，明年現金股利至少維持去年水準。中信金總經理高麗雪表示，中信金、新光金雙方合併，是用合理價格回饋新光金股東的報酬，中信金股東也可以透過合併，獲得雙贏綜效。中信金依據主管機關所制定公開收購的程序，合法合規進行、並非突襲，將依規定先取得主管機關的核准之後，才在市場上公開收購取得股票，最後經由雙方董事會及股東會同意後，才會進行合併。她也向股東喊話，中信金是新光金股東的最佳選擇，除了價格外，經營績效、市場規模、財務結構、公司和諧及未來增資能力方面，均居於領先地位，同時也是第一家向主管機關申請股權公開收購的金融業者，相信主管機關將公平審核，中信金身為金融機構，是在主管機關嚴格監管之下發展業務，績效卓著，且屢獲大獎，受到國內外主要機構跟組織諸多肯定。高麗雪還說，中信金公開收購有詳細的規劃，且已向主管機關說明，並依照法規進行，並不會造成市場秩序混亂，且能反映新光金的公平價值、保障新光金股東權益。金控併購時應保障股東權益為優先，縱使台新金、新光金雙方有股東會合意，若併購條件較其他競爭者有所差距，無理由設定合意優先，甚至排除其他條件較佳者，否則就會損失股東權益。中信金規模大於新光金、新光金規模大於台新金，從過去併購案例來看，大併小風險小，小併大風險大，因此大併小成功機率較高，日後經營相對穩定，若產生風險時也有較高承受能力。另外也要考慮公司的增資能力，及過往有無因無法增資遭到裁罰紀錄，這也是併購案審視的主要條件。不僅如此，她強調，中信金具有豐富的併購經驗，過去因為併購萬通銀行成為國內第一大銀行，合併台灣人壽以來淨值成長5.8倍，總獲利達1173億元，經營績效卓著，深獲外資肯定。中信金積極落實ESG，依循責任營運、永續成長及共榮社會發展金融服務，呼應金管會政策，同時也長期深耕慈善、反毒、體育、教育、藝文等5大公益，解決社會貧窮、城鄉差距等問題，亦被評為台灣金融業最佳雇主，在商業管理的領域中，綜合排名是民營金融業第一名。至於中信金8月26日送件後，金管會是否已有指示？高麗雪表示，截至目前還沒有接到金管會要求補件，持續等待指示。對於台新金可能提高與新光金的換股比例，高麗雪以「不回答假設性問題，專注取得主管機關核淮的事」回應。不過，中信金副董事長吳一揆則表示「歡迎」。吳一揆說，歡迎台新調升他的價格，這表示中信金開出價格彰顯了新光金的價值。至於中信金是否也會再提高收購價格？他表示，這是假設性問題，等他們調整後再說。對於中信金對出價是否有信心？吳一揆說不是有人說「價高者未必得的到？」中信金真的是非常謹慎小心。他指出，國內壽險公司同質性非常高，在金管會嚴格管理下，經過摩根史坦利和普華，還有台壽團隊的評估，以及中信金對銀行、人壽、證券有相當的了解，台灣所有的金融機構走上亞洲舞台機會非常小，希望台灣可以被看到。吳一揆還提到，為什麼台灣產業有台積電護國神山，金融業卻沒有護國神山，如果中信金可以成功合併新光金，中信金的規模會比渣打銀行大，也比新加坡大華銀行還大，中信金期望透過這次併購，金融業將有成為護國神山的機會。