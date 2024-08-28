2024巴黎帕運會知識！獎牌比奧運多　「選手項目、怎麼分級」秒懂

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▲2024帕拉林匹克運動會台灣時間8月29日凌晨2時登場，圖為 法國女子田徑運動員勒弗爾（Marie-Amelie Le Fur）在巴黎奧運開幕式上傳遞奧運火炬。（圖／翻攝X@Paralympics）

▲45歲的程銘志將出戰帕運桌球C5級男子單打，目前他的世界排名在第二，有望爭奪獎牌。（圖／中華帕會臉書）

▲台灣帕運羽球好手方振宇將再次登上體育最高殿堂，參與SU5級男子單打賽事。（圖／體育署提供）

▲蕭翔文是台灣代表團在巴黎帕運K44級58公斤級的代表選手。（圖／中華帕會臉書）

▲劉雅婷將代表台灣參加巴黎帕運女子標槍F12級賽事。（圖／中華帕會臉書）

▲曾隆輝年輕時不慎從鷹架跌落造成下半身癱瘓，但靠著驚人的意志力，他成為射箭好手，並在國際賽場發光發熱。（圖／中華帕會臉書）

▲林資惠（右2）將代表台灣參加巴黎帕運女子健力86公斤級賽事。（圖／林資惠臉書）

精彩的巴黎奧運結束後，2024巴黎帕拉林匹克運動會（Paralympic Games）接續登場，，足足比奧運總獎牌多出500面以上，之所以帕運獎牌數比奧運多，主要原因是帕運針對運動員的分級較細，《NOWnews今日新聞》也透過本文帶讀者搞懂「帕運怎麼分級？台灣選手的分級為何？」若關注帕運賽程，會發現運動員參與的項目中常有1至2個英文搭配數字，國際帕拉林匹克委員會指出，各個比賽項目依據需求不同，都有各自的「分級系統與代碼」，無法全項目統一，不過在形式上仍有一套大原則，就是以2024年巴黎帕運為例，桌球（Table Tennis）分級開頭為TT，田徑中T代表徑賽（Track）、F代表田賽（Field）等，共計22個大項目就有549個分項，也就導致帕運獎牌數通常會比奧運還多。帕運桌球共有11個分級，並分為男單、女單、男團、女團，國際上除了以「TT」為分級代號，也可以用「C」做為代號，2024帕運分為C1~C11等級，巴黎帕運桌球刪去所有團體比賽，新增男雙、女雙和混雙比賽。📍輪椅級別：C1~C5📍站立級別：C6~C10📍智能障礙：C11◾C5級男子單打：程銘志◾C11級男子單打：陳柏諺◾C10級女子單打：林姿妤、田曉雯◾C10級女子雙打：林姿妤／田曉雯帕運羽球按照運動員的身障程度，大方向分為「6個級別」，其中代號「WH」表示運動員需使用輪椅；代號「SL」表示可站立但下肢損傷；代號「SU」指可站立但上肢損傷；SH指可站立且身材矮小。📍WH1級：雙腿和軀幹損傷。📍WH2級：單腿或雙腿損傷但軀幹輕微損傷或無損傷。📍SL3級：單腿或雙腿損傷，行走或跑步平衡感較差。📍SL4級：單腿或雙腿損傷，行走或跑步平衡感較好。📍SU5級：手臂損傷。📍SH6級：身材矮小。◾SU5級男子單打：方振宇◾WH1級女子單打：胡光秋◾WH2級女子單打：楊伊宸◾SH6級女子單打：蔡奕琳◾WH 1 - WH 2級女子雙打：胡光秋／楊伊宸跆拳道在2020東京帕林匹克運動會才被列入正式項目，國際上身障跆拳道的分級主要為K44及K43，不過因K43人數較少，因此壩黎帕運只有K44單一項目，2024巴黎帕奧跆拳動共有10個項目，男女各5量級。📍男子K44級別：58公斤級、64公斤級、70公斤級、80公斤級、80公斤以上。📍女子K44級別：47公斤級、52公斤級、57公斤級、65公斤級、65公斤以上。◾K44級58公斤級：蕭翔文帕運田徑比賽項目，「輪椅競速」和「擲棒」是帕運特有項目，其他項目與一般奧運幾乎相同；英文T和F分別代表「徑賽」和「田賽」；接續的兩個數字，第一號代表「類型」，包括視力、智能及5種肢體障礙，第二號則是「障礙程度」，數字越低，障礙程度越高，以台灣標槍選手劉雅婷為例，她的級別是F12，F表示田賽、1為視覺障礙、2是障礙程度。📍T/F11級、T/F12級、T/F13級：視覺障礙運動員。📍T/F20級：智力障礙運動員。📍T/F30級：協調性障礙運動員。📍T/F31級、T/F32級、T/F33級、T/F34級：輪椅運動員。📍T/F35級、T/F36級、T/F37級、T/F38：站姿競賽運動員。📍T/F40級、T/F41級：身材矮小運動員。📍T/F42級、T/F43級、T/F44級：腿部損傷運動員，站姿競賽。📍T/F45級、T/F46級、T/F47級：手臂損傷運動員，站姿競賽。📍T/F51級、T/F52級、T/F53級、T/F54級、T/F55級、T/F56級、T/F57：為肌肉力量不足、動作範圍受限、四肢缺失或腿長不等運動員，坐姿競賽。📍T/F61級、T/F62級、T/F63級、T/F64級：腿部截肢運動員，配戴義肢的站姿競賽。◾女子標槍F12級：劉雅婷帕運射箭分為輪椅組W1、W2以及站立組ST三個級別，數字越大，損傷程度越小，巴黎帕運只區分W1與公開組，W2和ST都屬於公開組，公開組又為分反曲弓與複合弓2項目，W1則是兩種弓皆可使用。📍W1級：四肢殘障需使用輪椅的運動員。📍公開組W2和ST級：腿部殘障需使用輪椅、平衡殘障、採用站姿或需坐在椅子上射箭的運動員。◾男子個人反曲弓－坐姿公開級別：曾隆輝帕運柔道選手大多「視力障礙運動員」，主要分為J1與J2兩個級別，在服裝上，J1選手背後會有紅色圈圈，若同時有聽力障礙運，則有黃色的圈圈作為識別。📍J1級：擁有部分視力~完全失明。📍J2級：擁有部分視力。男子：60公斤級、73公斤級、90公斤級、90公斤以上。女子：48公斤級、57公斤級、70公斤級、70公斤以上級。◾男子J2級73公斤：張少豪帕運健力僅有1個分級，肢體障礙、智能及視覺障礙運動員不得參與，依運動員體重分為10級，並以仰臥推舉作為健力姿勢，每位運動員都有3次試舉機會。◾女子86公斤級：林資惠