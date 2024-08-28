應曉薇牽線？綠議員：郝市府時就接獲陳情「關鍵是柯文哲做決策」

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民眾黨主席柯文哲任職台北市長期間，疑似圖利京華城容積率爭議，檢廉今（28）日破紀錄兵分多達43路搜索，其中威京集團總部及京華城負責人、威京集團主席沈慶京、疑是牽線人的台北市議員應曉薇等人均被檢方列為被告。對此，台北市議員簡舒培今（28）日說，議員從郝市府時代就接到陳情，關鍵是為何柯文哲第二任期的實質影響力，核准了京華城容積獎勵？檢調應該查清楚。柯文哲遭檢舉在台北市長任內，處理京華城案將土地容積率提高至840％，疑涉圖利案，檢廉已加快偵查腳步。據了解，柯文哲指示前北市副市長彭振聲召開都委會討論前，曾於2020年3月10日出席應曉薇的便當會，應曉薇就京華城案向柯陳情，外界質疑應曉薇就是京華城案牽線人。對於應曉薇召集便當會一事？簡舒培今天受訪時表示，依照最近檢察官辦案，「實質影響力」其實是最重要關鍵。所以誰發揮實質影響力，讓京華城可以多得20%容積率，是檢察官現在最應該調查的地方。簡舒培認為，議員接獲陳情應該不是只有在柯文哲擔任台北市長第二任期，是從前台北市長郝龍斌就開始，為何在柯文哲第二任期，議員的實質影響力能做足發揮，是議員的關係？還是柯文哲實質影響力核准了京華城容積獎勵？這才是應該調查清楚。簡舒培直言，「市長的關係比較重要」，柯文哲第一個任期自己都不認同從容積率392%到560%，結果最終京華城容積率從560％變到840％，這麼巨大轉變，到底是誰影響了柯文哲？誰讓他做了決策？柯文哲自己要講清楚，如果他講不清楚，就是他改變了，這中間有沒有利益輸送？檢察官要去查清楚。