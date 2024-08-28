墾管處出手拆傘！他一早見「沙灘最新景象」狂讚：第一次這麼乾淨

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▲原PO曬出今日一早8時許曬出墾丁船帆石沙灘即時影像，只見原先插滿陽傘的沙灘，已經全數清除。（圖／翻攝自PTT）

▲船帆石沙灘即時影像下午16時的景象，雖然仍有零星陽傘，但數量與現場遊客人數相符。（圖／翻攝自YouTube「ktnpworld」）

▲墾管處貼出清除前與清除後的比照圖。（圖／取自墾管處臉書）

墾丁沙灘陽傘亂象近期引起民眾熱議，墾管處日前出面勸導業者，但成效不彰，仍讓許多人不買單。而墾管處昨（27）日偕同警政署保七總部第八大隊，針對轄區內的沙灘全面稽查清除，甚至開出違規紅單，有網友打開船帆石沙灘即時影像，發現沙灘果真還原成一片淨土，讓大票人點頭狂讚：「第一次看到這麼乾淨的墾丁！」一名網友今日一早8時許曬出墾丁船帆石沙灘即時影像，只見原先插滿陽傘的沙灘，已經全數清除，「第一次看到這麼乾淨的墾丁」，對比先前的亂象有明顯改善，讓他直呼：《NOWnews今日新聞》記者實際查看，船帆石沙灘即時影像下午16時的景象，雖然仍有零星陽傘，但數量與現場遊客人數相符，推測應是現場民眾租借的陽傘，非業者自行插地。貼文一出，網友也點頭大讚，「終於肯清掉」、、「暑假快結束了，看明年暑假會不會再長出來」。但也有人認為，沙灘仍需重整才會恢復美貌，「一堆車輪軌跡，好像工地」、「沙好醜，真慘，那些業者應來強制淨灘吧」。根據《ETtoday新聞雲》報導，墾管處27日一早偕同警政署保七總隊第八大隊，到白砂、南灣、船帆石等沙灘進行巡查稽核，墾管處已多日勸導，並要求清除原先標定營運範圍與安全邊界，且造成民眾誤解強占國土之定位傘，當地業者也配合管處宣導予以改變。墾管處表示，，為民眾反映需知悉以方便安排海域活動。業者也已拆除自行搭建的棚架與清除南灣沙灘堆積物品，目前已無違規及脫序佔用之情形。