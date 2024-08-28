培育運輸人才！高鐵產學合作暑期體驗實習專案　逾300大學生參與

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▲高鐵暑期實習生。（圖／台灣高鐵提供）

台灣高鐵公司大學生暑期體驗實習專案，今年共計有50位站務實習生，及11位維修實習生報到，分別來自全台29間學校，包括運輸/觀光/外語相關以及電機/電子/機械相關科系等；高鐵表示，透過實習課程的安排，希望建立學員重視團體合作及安全第一的共識，進而培育更多優秀交通運輸人才。為讓在校學生可及早體驗職場生活並與高鐵專業人員有互動學習機會，高鐵公司特別提供暑假實習機會，至今已逾300位大學生參與。而不少大二升大三的學生，在選擇暑假實習機會時，都會好奇進入高鐵實習可以學到什麼?其中最具吸引力的，是可以進入一般人無法進入的維修基地、運轉中心和行控中心參訪，實地瞭解高鐵運作與工作環境。高鐵以運務實習單位為例，每位學員需經過300小時以上的學習課程，並且繳交團體報告，才算結業。其中包含基地參訪、實務觀摩、團體建立課程等。高鐵表示，今年台灣高鐵暑期實習生共計有50位站務實習生及11位維修實習生報到，分別來自全台29間學校，包括運輸/觀光/外語相關以及電機/電子/機械相關科系等。參與實習的黃同學說，從服務人員的角度看，才知道他們工作的不容易，「讓我更有同理心，也因為需要在第一線面對旅客，讓我們學到更多應變能力。」；另一位郭同學表示「實習過程中，分別到列車上觀摩服勤員執勤以及了解後勤準備的流程，還有櫃檯調度的運作等，難得的是可以有機會與第一線的學長姐互動學習。」台灣高鐵人資暨行政處傅乙峯副總指出，透過實習課程的安排，希望建立學員重視團體合作及安全第一的共識，進而培育更多優秀交通運輸人才。