8月消費者信心指數創近4年半來新高　專家：下半年經濟有2大風險

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中央大學台灣經濟發展研究中心8/27公布8月消費者信心指數（CCI），總指數77.75點，創下近4年半來新高，與上個月相比上升2.39點。6項指標中，上升幅度最多的是「未來半年物價水準」，較上月上升4.47點，創下3年又5個月來新高。消費者信心指數以100為榮枯線，低於100表示偏向悲觀，反之則偏向樂觀。8月消費者信心指數總指數為77.75點，與上月相比上升2.39點，為顯著上升。觀察6項分項指標中，以「未來半年物價水準」增加最多，月升4.47點，創下3年又5個月來新高。而唯一下降指標，則是「購買耐久性財貨」。中央大學經濟系教授吳大任表示，受到凱米颱風影響，8月蔬果價格仍高，外食費持續上揚，因此對「未來半年物價水準」信心指標反呈增加趨勢，他分析，應與8月股市震盪，但很快回到2萬2大關之上，再加上房屋為民眾主要家庭資產，房市上漲使民眾家庭財富變好了，因此即便物價上漲，感受較不負面，整體消費信心表現也偏強，對未來消費有正面影響。不過，吳大任強調，以絕對水準來看，6項指標中有5項呈現悲觀，僅「購買耐久性財貨」指標呈現樂觀。此外，本月上升最少的指標為「未來半年投資股票時機」59.02點，較上月調查結果上升2.46點。應與台股、美股互相拖累，重挫2000點有關，但也透露散戶並未因此退縮，觀察發現ETF價格在高檔，反映民眾對股票投資以ETF為主，而非單純個股。此外，吳大任認為，即使消費者信心指數轉強，但接下來仍會面臨2大經濟風險，包含美國經濟可能陷入衰退循環，若失業率快速攀升，消費下降，恐衝擊台灣出口，認為聯準會恐一次降息2碼才可能發會政策效果；另一個則是台灣目前出口靠AI相關產品支撐，倘若AI題材泡沫化，也會影響我國出口。