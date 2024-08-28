沈慶京的京華城為何夢碎？他親吐開幕第一天「就知道慘了」

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京華城案風波持續擴大，台北地檢署今（28日）再度大動作搜索京華城創辦人沈慶京等人住所以及威京集團辦公室。回顧京華城熄燈，沈慶京親自吐露，從開幕第一天「就知道慘了」，最終難掩悲傷，看著京華城夢碎。沈慶京曾說過，京華城曾是他「做了15年的夢」，京華城於2001年11月正式開幕，原址前身為唐榮鐵工廠，基地近5000坪、樓地板約6.2萬坪，由威京集團創辦人沈慶京投入120億元打造，為當時全台最大的購物中心，也曾是亞洲最大的球體商場建築。京華城開幕時話題不斷，且不少嘉賓都會透過外交部到京華城逛逛，阿曼親王、馬紹爾群島共和國總統凱塞諾特（Kessai H.Note）伉儷都曾到訪。而2002年世界盃足球賽期間，京華城更把直徑58公尺的球體建物包裝成足球造型、行銷全球。京華城曾被喻為是股市四大天王的威京集團創辦人沈慶京，在建案「陶朱隱園」還沒出現時的得意之作，選在科技泡沫的經濟低潮時逆勢操作，開闢亞洲第一大商場，希望以「娛樂帶動消費」，百貨商場有Live Band、KTV、PUB，甚至也有室內高空彈跳，希望開創特殊的百貨商業模式。不過因為商場動線規畫不佳被消費者詬病，再來，近幾年消費型態改變，京華城周邊沒有捷運，又在鄰近商圈如信義區、西門町與東區商圈夾殺下，傳出經營不善、連年虧損。沈慶京在京華城熄燈儀式上就曾親自吐露，開幕第一天發現很多來賓上下電梯不方便，一等要一個小時，穿透性不足的設計，讓消費者很難找到原來的店家，「當時我就知道慘了」。再加上容積率的問題、大環境快速變遷，面對營運不佳也只能做出最後決定，對支持者、股東們說聲「對不起讓你們失望了」。