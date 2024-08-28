「友柯派」應曉薇曾要柯文哲一起罷免林昶佐　兩人還接力背金剛經

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民眾黨主席柯文哲在台北市長任內的京華城案遭檢舉圖利，北檢今（28日）指揮廉政署兵分多路搜索，並約談國民黨台北市議員應曉薇等人。應曉薇之前就被爆料，曾因京華城案與柯文哲密會，但柯文哲與應曉薇都解釋，是議員與市長的便當會，30分鐘都在轉達市民陳情案，京華城只是其中之一。不過事實上，應曉薇雖是國民黨籍議員，但他與柯文哲關係並不差，在藍營內也算是友柯派。台北市中正萬華區藍綠基本盤相近，議員參選通常都會降低黨派色彩，盼爭取中間選民支持，部分該區藍營議員也都希望爭取柯文哲支持。2021年新冠疫情期間，萬華曾一度被指是疫情破口，應曉薇在議會質詢時就曾要求柯文哲與其他三任副市長，一起拉白布條幫萬華區討公道，支持罷免該選區立委林昶佐。不過應曉薇在議會與柯文著的互動，最經典的還是在2016年柯文哲被發現面對議員連珠炮質詢，在議會翻閱《金剛經》安神，應曉薇隔天在質詢台上問柯文哲讀金剛經的心得，柯文哲接話背誦經文，應曉薇也跟著接力「過去心不可得、現在心不可得、未來心不可得」，讓人傻眼。藍營資深議員透露，應曉薇雖沒有表現出柯粉或柯粉心態，不過觀察應曉薇質詢柯文哲內容，即使是疾言厲色，主要也都是批評局處為主，或是做球給柯文哲殺，並不會特別刁難柯文哲。