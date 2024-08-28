馬辣集團9月優惠！限3天送「1人免費吃到飽券」　滿2000送1000元

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▲馬辣集團另外四品牌，包含圖中的「肉之間」以及「問鼎‧皇上吉祥」、大盤肉幸福鍋物、日料居酒屋「狗一下」，則推出滿2000元將送1000元抵用券活動。（圖／馬辣集團提供）

▲九月壽星揪伴二至四人至馬辣集團各品牌用餐，提前訂位並主動告知參加「壽星活動」，同行每成人將贈送巨大手臂蝦」一隻(市價388元)。（圖／馬辣集團提供）

▲漢來美食為歡慶「來美食APP」上線2週年，即日起至2024年9月15日，推出下載成為新會員，贈送原本的100元電子券之外，還另贈300元電子券，另有漢來海港「平日下午餐4人同行1人免費優惠券」等。（圖／漢來美食提供）

馬辣集團集結旗下品牌將於9月10日~9月12日，限時3天推出雙重感謝祭，二成人以上同行，提前告知參加「台中鍋烤節全台雙冠王」活動，至集團6品牌包含馬辣、新馬辣、新馬辣Plus、涮樂和牛、熊一燒肉、夯下去，消費指定餐點，每桌滿二人贈送「平日四人同行，一人免費招待券」一張。另外，問鼎、肉之間、狗一下日料居酒屋，則祭出「滿2000送1000」優惠活動。馬辣集團提到，為慶祝新馬辣Plus勇奪「2024台中鍋烤節全台雙冠王」，在「店家影片 全台觀看數」及「火鍋品牌店家 人氣投票數」奪得雙冠王寶座，因而推出兩優惠。第一重為9月10日~9月12日含二成人以上同行，提前一日預約告知參加「台中鍋烤節全台雙冠王」活動，並至火鍋及燒肉吃到飽品牌「另4品牌，包含只要單筆消費金額每滿2000元即送「1000元抵用券」(面額500元抵用券二張)，需達每人最低消費1000元。金額越高，贈送券數越多；憑前述優惠券十月份週一至週五非例假日回店消費即可享受優惠，9月約聚餐 10月Double享優惠。另外也推出壽星禮，只要九月壽星揪伴二至四人至馬辣集團各品牌用餐，提前一天訂位，訂位時須主動告知參加「壽星活動」，用餐當日出示有效之證件並公開打卡分享，同行每成人贈送極致鮮美、肉質Q彈「巨大手臂蝦」乙隻(市價388元)，揪伴人數越多，送蝦越多，馬辣集團適用品牌: 馬辣、新馬辣、新馬辣Plus、涮樂和牛、熊一燒肉、哞哞屋、夯下去。大盤肉幸福鍋物「肉之間」、日料居酒屋「狗一下」也同步推出「巨大手臂蝦買一送一」驚喜優惠；而頂級宮廷鍋「問鼎‧皇上吉祥」則推出消費「吃到飽方案」含壽星三人以上每人均消1,000元送「福如東海肉蛋糕一個(市價$688)；消費「皇上套餐系列」含壽星二人每人均消1,000元以上可享「巨大手臂蝦買一送一」。另外，旗下有知名吃到飽「漢來海港」等餐廳的漢來美食，為慶祝2022年推出「來美食APP」至今會員突破46萬，且上線2週年，即日起至2024年9月15日，推出下載APP成為新會員，將有好禮大放送，原本的100元電子券之外，還另贈300元電子券，還有漢來海港「平日下午餐4人同行1人免費優惠券」。