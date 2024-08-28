基本工資連漲9年？何佩珊說「會是考慮方向」：9/4審議會決定調幅

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明年的基本工資調幅、額度將由9月4日的最低工資審議會議而定，勞動部長何佩珊今（28）日對此重申，由於消費者物價指數（CPI）高漲，經濟成長情況相當不錯，因此她也相信，調升基本工資會是預期考慮的方向，不過最終的調幅、額度要看審議會議委員的討論結果。何佩珊今日出席「2024年第47屆國際技能競賽授旗典禮」會前接受媒體聯訪，針對明年是否迎來基本工資連續調漲的第9年、調幅如何？她則再次重申，由於今年消費者物價指數（CPI）高漲，而且經濟成長率不錯，因此在這方面等因素的綜合考量之下，她也相信調升應該會是最低工資審議會議的審議委員考慮的方向，不過調幅、額度還是要看審議會議委員的討論結果。回顧過往基本工資連續8年調漲，2017年月薪是由2萬8元調至2萬1009元，增加1001元（5%）；時薪則從126元調至133元，增加7元（5%）。2018年月薪調至2萬2000元，增加991元（4.72%）；時薪調至140元（4.72％）。2019年月薪調至2萬3100元，增加1100元（5%）；時薪調至150元（7.14%）。2020年月薪調至2萬3800元，增加700元（3.03%）；時薪調至158元（5.33％）。不僅如此，2021年月薪調至2萬4000元，增加200元（0.84%)；時薪調至160元（0.84%）。2022年月薪調至2萬5250元，增加1250元（5.21%)；時薪調至168元（5.21%）。2022年月薪調至2萬6400元，增加1150元（4.56%)；時薪調至176元（4.56%）。2024年月薪調至2萬7470元，調升1070元（4.05%)；時薪調至183元（4.05%）。另一方面，何佩珊此前提到「調升基本工資會是預定方向」，不過調幅將由最低工資審議會議決定，她也期待能在經濟成長、當前消費者物價指數（CPI）高漲的情況之下，照顧更多勞工。