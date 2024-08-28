沈慶京陷京華城爭議！回顧過往不服輸個性　跌傷仍坐輪椅兩岸巡視

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民眾黨主席柯文哲近日陷入政治獻金疑雲，風暴不斷延燒。近日，威京集團旗下京華城爭議又起，因容積率大幅調高遭質疑柯文哲任台北市長期間疑涉弊端，威京集團主席沈慶京今（28）日發表聲明表示，從不送官員紅包，更不可能送柯文哲紅包，反而是當時柯市府一位官員透過他人來明示要過，但被他拒絕。另外，他強調，京華城容積是依法令申請且有道理的，但申請容積獎勵中，有些政府官員濫用公權力，有些民意代表質疑京華城容積率，覺得冤枉，這些民意代表為達個人聲量和政治目的，根本是亂講，簡直是「秀才遇到兵，有理說不清」，他不願意此刻點出背後的真相，但會向檢察官說清楚。回顧過往，沈慶京是商場上的叱吒風雲的傳奇人物，多年來爭議纏身，長子沈輝庭形容他重感情、不服輸。約莫在2016年，沈慶京不慎滑倒，致使左腳骨膜及韌帶嚴重受創，難以行走，得靠輪椅代步，短短10天的時間，仍堅持坐輪椅處理集團事務，之後還到揚州巡視業務。傷未痊癒卻行程滿檔，因此使傷痛加劇，故不得已辭任中石化與中工董事長職務。過去京華城熄燈之時，沈慶京曾在鏡頭激動落淚，發布自白稱自己將50年來的願望和心血，都獻給了京華城，回顧當年風光揭幕，滿是驕傲與感激，如今京華城風波延燒，沈慶京以「京華城無妄之災 籲各方回歸法律與專業」為題，發出聲明，強調正因從未跟官員妥協或送過紅包，京華城才會揹黑鍋，吃大虧。