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iPhone 16要來了！Tim哥揪出邀請函玄機　蘋果發表會「8大預測」

記者周淑萍/綜合報導

▲蘋果確定會在台灣時間9月10日凌晨1點發表iPhone 16，傳聞iPhone 16 Pro會加入古銅金的新色，頗讓人期待。（圖／翻攝Apple Hub）
▲蘋果確定會在台灣時間9月10日凌晨1點發表iPhone 16，傳聞iPhone 16 Pro會加入古銅金的新色，頗讓人期待。（圖／翻攝Apple Hub）
蘋果發表會將在台灣時間９月10日凌晨1點舉辦，主題為「It's Glowtime」發光時刻，科技YouTuber Tim哥在自己的頻道「3cTim哥生活日常」分享了邀請函內隱藏的玄機，同時也整合了目前掌握的發表會訊息，提出8大預測。

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🟡預測1：AI進化
暗示在Siri跟Apple Intelligen的改進，透過AI使用者可以來得更流暢直覺，也會帶動Siri會有更好的進化

🟡預測2：iPhone 16系列是重點
iPhone 16系列會是發表會的重頭戲，傳聞會有iPhone 16、16 Plus、16 Pro和16 Pro Max，會搭載A18系列晶片，並強調AI功能。全系列將支援Wi-Fi 7和可能的高通5G晶片。

🟡預測3：iPhone 16鏡頭設計改變
iPhone 16和16 Plus會改為動作按鈕，鏡頭設計改為垂直排列，並推出新顏色。

▲iPhone 16模型機開箱。（圖／翻攝3cTim哥生活日常YT）
▲Tim哥之前曾經開箱過 iPhone 16模型機，可以發現數字版的機型在相機的設計上已經有所不同了。（圖／翻攝3cTim哥生活日常YT）
🟡預測4：iPhone 16 Pro系列螢幕升級
Pro系列螢幕尺寸增加，會成為蘋果史上最大的機型，並新增實體拍攝按鈕，並採用石墨烯模組。

🟡預測5：iPhone 16 Pro相機進化
iPhone 16 Pro將首次配備潛望式鏡頭，具備5倍光學變焦和25倍數位變焦，超廣角鏡頭升級至4800萬畫素。

🟡預測6：Apple Watch Ultra 3
預計在9月推出，硬體升級有限，主要是處理器和健康感測器的更新。

🟡預測7：AirPods第四代
有可能推出基本款和高階版，高階版設計類似AirPods Pro，具備主動降噪和健康偵測功能。

🟡預測8：Apple Watch S10
可能命名為Apple Watch X，設計更薄，螢幕更大，並搭載新一代連接系統。

▲蘋果發表會日期終於確定了！將於台灣時間9月10日凌晨1點登場，主題為「Glowtime」，除了iPhone 16系列之外，是否還會有其他產品也相當令人期待。（圖／翻攝官網）
▲蘋果發表會會在台灣時間9月10日凌晨1點登場，除了iPhone 16系列之外，AI的整合可能也會更加完善。（圖／翻攝官網）

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