台灣8觀光客遊韓國釜山食物中毒　吃完知名「鮑魚粥」集體送醫

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台灣遊客在韓國釜山發生集體食物中毒事件，韓媒報導，8名台灣遊客27日在釜山一家餐廳，吃了鮑魚粥後出現集體食物中毒症狀，緊急送醫治療。韓聯社報導，釜山消防災難本部指出，這家餐廳位於釜山市中區，8名台灣遊客27日下午1時至店家用餐，未料，在用餐後出現嘔吐和腹瀉等症狀，分別送至兩間醫院。這些團客之中，10至19歲有4人、30至39歲有1人、40至49歲有2人、50至59歲有1人。經通報消防當局送醫治療後，目前所有人皆已出院。釜山市中區保健所（衛生所）已前往該餐廳進行衛生檢驗，並採樣調查，將鮑魚粥食材送往釜山市保健環境研究院進行檢驗。考量到食物中毒出現症狀前可能有一定潛伏期，這批觀光客25日抵韓後皆在釜山市內觀光，因此，衛生單位也將針對患者在釜山期間吃過的食物進行調查。