《Q18：量子預言》李銘順認不想活太久！曝1關鍵原因：我會很痛苦

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▲《Q18：量子預言》李銘順（左）、天心（右）再合體展現螢幕夫妻默契。（圖／MyVideo提供）

▲《Q18：量子預言》天心難忘李銘順告白戲。（圖／MyVideo提供）

人性科幻劇集《Q18：量子預言》講述量子科學家柯博士（李銘順 飾演）與其妻高明明（天心 飾演）為了重病兒（劉修甫 飾演）創造出量子AI「黑子（炎亞綸 飾演）與白子（石知田 飾演）」，但量子AI卻逐漸發展出人類情感。李銘順與天心接受專訪，他分析1關鍵原因，表示自己不追求長壽，「我覺得會很痛苦！」前兩集探討「永生」，李銘順坦言若是太長壽，看著同年紀的人紛紛逝去，心境又跟不上年輕人會很痛苦，天心假設未來世界工作都AI幫忙做，自己還能維持身體健康，不用擔心老化問題，長壽也沒什麼不好，但李銘順認為比起過著享樂生活，他更在乎人生的深度，「我喜歡我的生活有起伏、有波折，那才是一個完整的生活。」讓天心在一旁打趣回應，「他就是一個做工的人，很樂意做工！」李銘順與天心10年前在電視劇《親愛的，我愛上別人了》組家庭，在《Q18：量子預言》再度飾演夫妻，兩人受訪當天展現絕佳默契，不但心有靈犀穿到同品牌鞋子，你一言我一句相當有綜藝哏，天心笑說，「我們完全演繹了量子糾纏！」被問到夫妻對戲中印象最深刻的一場，天心回憶第三集，劇中李銘順牽著她的手深情告白「我愛妳」，但天心卻撫摸著對方反問，「你說的是真話嗎？」李銘順告訴她，想聽真話就把「永恆之戒」拿下來，但最後她還是沒有勇氣這麼做，天心也感慨，「我覺得明明很可憐，看起來很堅強，但她其實是個不敢聽真話的女人。」