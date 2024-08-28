柯文哲明記者會宣布請假黨主席　黃國昌暫代機會來了

我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席柯文哲政治獻金亂帳風暴未平，檢調針對京華城案又如火如荼偵辦中，外界認為，繼市議員應曉薇、威京集團總裁沈慶京之後，下一個被約談的可能就是柯文哲。週刊今（28）日下午獨家披露，柯文哲預計明天在記者會上宣布請假黨主席職位，而暫代人選可能是立院黨團總召黃國昌，或是黨中央委員林富男。《鏡週刊》今天下午報導，柯文哲明天將在亂帳說明記者會中，宣布請假黨主席寶座，並自請黨中評會調查，希望為連日來的花式醜聞止血。而民眾黨今晚7時也的確召集所有黨公職開會，據悉，應該就是要交代相關事宜。民眾黨前立委陳琬惠今在中天《大新聞大爆掛》節目中則表示，並不清楚開會目的，不過，她連日都有呼籲柯文哲擴大決策圈、多聽地方的聲音，所以她認為這些會議應該都是柯文哲想傾聽多元聲音的方式。至於接手暫代黨主席的人選，週刊報導點名黃國昌跟黨中央委員林富男，「老臣」、台中市府顧問蔡壁如則沒份。外界對林富男較為陌生，他是高雄鹽埕區漢王洲際飯店集團總裁，在南台灣算是響叮噹的人物，事業橫跨觀光、藝文跟房地產等領域。從柯文哲還在台大當醫生、政治素人時期就開始支持柯，是民眾黨創黨重要成員。不過，民眾黨發言人吳怡萱傍晚5時45分表示，相關報導並未向民眾黨新聞部求證，發言人團隊毫無所悉，其他內容待明天記者會一併向外說明。