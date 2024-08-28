應曉薇因京華城案遭拘提　下一個柯文哲？王世堅斷言：一定被約談

我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席柯文哲在北市長任內，將京華城案將土地容積率提高至840％，涉嫌圖利，北檢今（28）日兵分多路搜索威京集團總部及京華城負責人、威京集團主席沈慶京及國民黨台北市議員應曉薇等，應曉薇更在晚間被拘提，但她強調「身正不怕影子斜」。對此，民進黨立委王世堅表示，照這樣查下去，柯文哲當然一定會面臨被約談，因為就是他親簽讓這個案子通過的，柯文哲一定要說清楚，給社會交代。針對此次檢廉搜索傳喚沈慶京、應曉薇，還傳喚相關人員，是否下一個就是柯文哲？王世堅受訪時回應，390%容積竟然能膨脹超過兩倍達到840%，確實是不可思議的事，以他過去在台北市議會對這個案子的了解，現在檢調確實有注意到，並依循脈絡往下追查，「我覺得方向是對的，至少查清楚給社會一個交代。」至於民眾黨內有聲音要柯文哲辭主席？王世堅指出，柯文哲是好醫生，但不可否認的，到現在為止帳目都還不清楚，還用選舉補助金置產，可見柯文哲的領導管理能力有問題。他也直言，柯文哲政治能力完全不足，要如何領導民眾黨跟藍綠兩大政黨分庭抗禮？不是主張應該要有第三勢力崛起，制衡藍綠嗎？但他展現這麼糟糕的領導與管理能力，讓黨呈現出一群烏合之眾，那這樣黨內難免會有這樣的聲音。