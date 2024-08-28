快訊／應曉薇遭檢廉帶走！大聲喊冤「不合情合法的事牽線也沒用」

應曉薇被約談！李正皓「下手太重」喊：柯文哲跟吳怡萱捅出來的

記者陳佩君／台北報導

▲京華城容積案，檢廉今約談威京集團主席沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇（圖）等人。（圖／記者林盈君攝）
▲京華城容積案，檢廉今約談威京集團主席沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇（圖）等人。（圖／記者林盈君攝）
針對京華城案，檢廉今（28）日兵分43路搜索威京集團主席「威京小沈」沈慶京、台北市議員應曉薇等人的辦公室及住處。對此，時事評論員李正皓則在臉書「喊冤」說，「是民眾黨主席柯文哲跟民眾黨發言人吳怡萱把應曉薇捅出來的，冤有頭，債有主」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
台北市京華城的容積率於前台北市長柯文哲任內暴增到840%，遭外界質疑護航業者。台北地檢署偵辦京華城容積案，今天指揮廉政署兵分多路搜索，並約談沈慶京、應曉薇等人。

有媒體報導，應曉薇之所以被傳喚，源於李正皓指控2020年3月10日舉行的一場神秘會議，而柯文哲回應是與應曉薇舉辦的「便當會」。

對此，李正皓在臉書分享相關新聞說，「那個...拍謝...下手太重」；他表示，他一開始故意說不是議員便當會，「是柯文哲跟吳怡萱把應曉薇捅出來的，冤有頭、債有主，阿彌陀佛！」

更多「柯文哲涉貪疑雲」相關新聞。

林右昌代表賴清德訪美13天　行程曝光「赴華府智庫演說」

「不能單兵作戰！」　賴清德曝：行動101策略解決國內中長期課題

江蕙登大巨蛋復出搶輸蔣萬安？陳其邁「2字」回應

柯文哲捲風波後白委急喊廢監察院　綠委諷：藍白果然哥倆好

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選