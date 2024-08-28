應曉薇被約談！李正皓「下手太重」喊：柯文哲跟吳怡萱捅出來的

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針對京華城案，檢廉今（28）日兵分43路搜索威京集團主席「威京小沈」沈慶京、台北市議員應曉薇等人的辦公室及住處。對此，時事評論員李正皓則在臉書「喊冤」說，「是民眾黨主席柯文哲跟民眾黨發言人吳怡萱把應曉薇捅出來的，冤有頭，債有主」。台北市京華城的容積率於前台北市長柯文哲任內暴增到840%，遭外界質疑護航業者。台北地檢署偵辦京華城容積案，今天指揮廉政署兵分多路搜索，並約談沈慶京、應曉薇等人。有媒體報導，應曉薇之所以被傳喚，源於李正皓指控2020年3月10日舉行的一場神秘會議，而柯文哲回應是與應曉薇舉辦的「便當會」。對此，李正皓在臉書分享相關新聞說，「那個...拍謝...下手太重」；他表示，他一開始故意說不是議員便當會，「是柯文哲跟吳怡萱把應曉薇捅出來的，冤有頭、債有主，阿彌陀佛！」