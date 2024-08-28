切入全球558億美元市場　貿協設置「壯台灣」推廣台灣無人機

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總統賴清德強調，要將台灣打造成無人機民主供應鏈的亞洲中心。外貿協會今（28）日宣布，今年10月的台灣國際人工智慧暨物聯網展（AIoT Taiwan）將設置為「壯台灣」（Drone Taiwan）無人機專區，藉此壯大台灣無人機產業。據全球無人機專業研究機構「Drone Industry Insight」，2022年全球無人機產業產值為306億美元，到2030年將可以達到558億美元，無論物流、軍用及民用等都屬於需求大爆發。貿協董事長黃志芳今日表示，台灣除了具有資通信產業及半導體產業優勢，在馬達、電池及複合材料同樣具有優勢，再加上當前地緣政治下，許多國家都要求不得使用來自中國的紅色供應鏈產品，這些對台灣業者都是大優勢。但礙於台灣本身內需市場小，台灣廠商仍須與世界各國通力合作。對此，貿協將在今年10月的AIoT Taiwan設置「壯台灣無人機專區」，吸引國內指標性無人機廠商雷虎科技、台灣希望創新等25家無人機廠商參展，更邀請全球32國家、258位無人機買主來台洽商。此外，貿協也預告，2025年台北國際航太暨國防工業展，新增台灣國際無人機暨無人載具展，預計徵集70家業者。出席今日活動的雷虎科技及台灣希望創新均有亮麗表現。雷虎科技將通訊設備導入到無人機推出「空中基地台」，可以深入災區恢復通訊；「台灣希望創新」擅長將AI與無人機結合，其所投入的無人機表演在2021年獲得國際群飛競賽冠軍，更在今年初的台南台灣燈會亮相。雷虎科技技術長楊富森表示， 台灣無人機發展當前遇到兩大瓶頸，分別為高級雲臺相機以及通訊模組，呼籲政府投入資源解決產業痛點，協助國內廠商打造關鍵零組件，讓台灣無人機產業「大躍進」。台灣希望創新執行長李志清表示，無人機應用潛力無窮，公司已與警消、環保及交通單位合作，可用無人機拉水線、稽查工廠違規排放，更可以飛行在交通橋樑之下，檢測是否出現小至0.2mm裂縫，影響到結構安全。至於國際佈局，李志清表示，今年有參與美國及日本無人機展都有接觸，目前已與日本最大群飛表演公司合作，由日本設計表演，台灣廠商負責製造；目前國際市場仍以美日為主，也會排除與越南、泰國及印度廠商接觸。