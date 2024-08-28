棒協理事長辜仲諒怒斥「四棒短打是小學生水準」！實際情況是？

中華棒協理事長辜仲諒今（28）日到天母棒球場向U18、U23國手們喊話，他也勉勵球員的打擊實力一定要提升，不要連第四棒都在短打，要為了國家榮譽而奮戰。辜仲諒在比賽中暫停前往訓話，強調台灣守備一流打擊卻是三流，而直言「去年亞運對韓國都打不到，一直在短打，這是小學生程度」，引發球迷熱議，而去年U18日本隊，就有四棒打者短打推進，以前在國際賽也曾看到過，為了贏球，中心打線也要短打的狀況。球界人士透露，「就連大聯盟現在也都有短打」，並非是四棒不能短打，而是要看時機、球員跟能力。
辜仲諒強調氣勢 四棒打者要給對方壓力
以過去傳統棒球的思維來看，不管是各隊打者，四棒一定是最好的，最有攻擊力的球員。
不過依照現代棒球的定義，第二棒打者可能才是最有攻擊能力的球員，可以在一棒打上壘後，最快把分數打回來，也可能製造上壘機率，因此，擔任四棒打者，並非一定就不能短打。
根據不願透露姓名的球界人士表示，辜仲諒提到的是打擊，但是「短打」照理來說比較像是「戰術」，若以全隊都打不到球，卻有人上壘狀況來看，也必須要推進，才有可能上得點圈，這時候短打，也比較合理。
去年亞運時，當時鄭宗哲在8局2出局後想要突襲短打，他也坦承是「自己要點的」，但這可能也讓人誤會，是被迫要短打。
球界人士透露，「就連大聯盟現在也都有短打」，並非是四棒不能短打，而是要看時機、球員跟能力。
此外，根據《自由時報》報導，味全龍總教練葉君璋表示，現在對於棒次安排的思維已經和過去不同，因此要不要短打不是看棒次，而是選手的能力和特性，因此短打，也是要看時機、球員是否恰當，若找到腳程慢的球員，短打可能反而成為反效果，還形成雙殺。
去年U18世界盃棒球賽，日本隊總教練馬淵史郎就在冠軍賽請四棒短打，然後擊敗中華隊奪冠，因此，說四棒短打的說法，可能也不完全是唯一說法。
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以過去傳統棒球的思維來看，不管是各隊打者，四棒一定是最好的，最有攻擊力的球員。
不過依照現代棒球的定義，第二棒打者可能才是最有攻擊能力的球員，可以在一棒打上壘後，最快把分數打回來，也可能製造上壘機率，因此，擔任四棒打者，並非一定就不能短打。
根據不願透露姓名的球界人士表示，辜仲諒提到的是打擊，但是「短打」照理來說比較像是「戰術」，若以全隊都打不到球，卻有人上壘狀況來看，也必須要推進，才有可能上得點圈，這時候短打，也比較合理。
去年亞運時，當時鄭宗哲在8局2出局後想要突襲短打，他也坦承是「自己要點的」，但這可能也讓人誤會，是被迫要短打。
球界人士透露，「就連大聯盟現在也都有短打」，並非是四棒不能短打，而是要看時機、球員跟能力。
此外，根據《自由時報》報導，味全龍總教練葉君璋表示，現在對於棒次安排的思維已經和過去不同，因此要不要短打不是看棒次，而是選手的能力和特性，因此短打，也是要看時機、球員是否恰當，若找到腳程慢的球員，短打可能反而成為反效果，還形成雙殺。
去年U18世界盃棒球賽，日本隊總教練馬淵史郎就在冠軍賽請四棒短打，然後擊敗中華隊奪冠，因此，說四棒短打的說法，可能也不完全是唯一說法。