童走路膝蓋會打架！導引式手術重塑X型腿　這年紀前是黃金治療期

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14歲的張小弟5年前發現運動時膝蓋經常相互擦撞，甚至撞到會痛，而且不只運動表現，連一般步行也受影響，到醫院檢查，證實是X型腿，雖接受保守治療，但未改善，為此進行導引式鋼板矯正手術，術後約半年，雙腿外觀顯著改善，跑步、走路已不再擦撞，一年後量測，發現雙膝角度完全恢復正常，日前已移除鋼板，重拾筆直雙腿。收治病例的中國醫藥大學附設醫院小兒骨科主任郭建忠表示，X型腿與O型腿的形成，主要與「鐘擺效應」有關，但並非所有的腿型異常都需治療；以新生兒來說，因胎壓影響，長呈現輕微約10~15度的O型腿，並在1歲半至2歲時逐漸變直，而隨後則可能出現輕微X型腿，最終在6~8歲左右恢復正常。不過，在發育過程中，若膝蓋生長板的內、外側增生速度異常，仍可能導致X型腿或O型腿，長期下來會引發膝蓋兩側受力不均，導致韌帶鬆弛、半月板受損等問題，不僅影響日常生活，還可能加速關節退化。郭建忠指出，12歲之前是手術治療腿型異常的黃金期，自健保在2019年開始給付生長板導引矯正手術使用的八字鋼板後，愈來愈多小兒骨科醫師透過低侵入性手術逐步調整膝關節角度，其留下的傷口相較於傳統手術明顯較少，僅3~4公分，有助術可快速恢復活動及跑跳，不會影響後續生長，併發症也較少。此外，經手術矯正、肢體變直後，病人的下半身會相對變得修長，對於家長與孩子的心理都能帶來正面效益。郭建忠提醒，若8歲後有任何原因導致未能按照鐘擺效應正常生長，進而出現腿型不對稱的狀況，家長應高度重視，立即陪同孩子前往專業小兒骨科進行詳細檢查，透過早期醫療介入，不僅可有效避免未來的健康問題，孩子擁有健康的雙腿，對於自信培養也有幫助。