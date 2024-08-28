孫淑媚被爆祕婚、藏私生子！過去2段情被挖出　曾動念想未婚生子

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▲孫淑媚過去只談過2場戀愛，且第2段戀情只談了2個月就應該父親反對而分開。（圖／孫淑媚臉書）

43歲台語歌后孫淑媚事業得意，不僅曾拿下第16屆金曲獎最佳台語女演唱人獎，近年來更跨界拍攝多部戲劇，也曾以電視劇《天橋上的魔術師》被提名金鐘獎女主角。不過近來突然有人爆料，她已經祕婚生子，對此她親上火線否認，強調自己單身、沒生過小孩。而感情生活一向很低調的她，先前透露多年來只談過2場戀愛，初戀在高中，之後一路單身到34歲才遇到不錯的對象，不過2場戀情都因為家人反對，最後無疾而終，期望擁有家庭的她，甚至坦言不排斥未婚生子。孫淑媚近年來頻頻被傳出祕婚生子的消息，近來更有網友在threads上爆料，「孫淑媚結婚照意外曝光，藏了8年的男人竟然是他，兒子終於可以認祖歸宗」，不過仔細看照片，發現根本是她先前拍過的八點檔劇照，男演員的臉被故意打上馬賽克，文章說得煞有其事。不過孫淑媚隨即在下方無奈回應，「單身…沒生過小孩，路過…。」事實上，孫淑媚雖然事業得意，且外型亮眼，但演藝資歷將近30年的她，感情生活非常低調，她先前自爆只談過2場戀愛，17歲和高中初戀男友交往3年，不過因為家人阻攔，最終只能黯然分手；之後一路到34歲才遇到不錯的對象，對方是小她5歲的男性，雖然2人曾以結婚為前提交往，不過因為父親反對，最後也只在一起短短2個月就分開了。而孫淑媚雖然不常分享感情的事，但近來經常被內容農場文章造謠，聲稱「台語歌后祕婚生子」。她表示雖然年輕一輩的人不會相信，但部分長輩可能會當真，為此感到很無奈。而她也坦言，確實想過要結婚生子，尤其現在年紀漸長，很羨慕身邊的親友擁有自己的家庭，甚至透露自己不排斥未婚生子，也有考慮要到國外取卵生子。