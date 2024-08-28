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林依晨「我是成都人」挨轟　好友鄭元暢現身露這反應好尷尬

記者李欣容／台北報導

▲鄭元暢（右）出席活動被問到林依晨（左）說自己是成都人一事，立刻被活動公關擋下。（圖／翻攝鄭元暢微博）
▲鄭元暢（右）出席活動被問到林依晨（左）說自己是成都人一事，立刻被活動公關擋下。（圖／翻攝鄭元暢微博）
林依晨在節目上說自己是成都人引來討論，今（28）日好友鄭元暢出席精品活動被問到此事，立刻被公關跳出來阻擋，鄭元暢微笑避而不答，讓現場氣氛好尷尬。

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鄭元暢今出席精品活動，被問到好友林依晨在大陸的節目中說自己是成都人一事，話都還沒說出口，公關立刻跳出來阻擋，鄭元暢則順勢避而不談，僅露出尷尬又不失禮貌的微笑結束這回合。

▲林依晨在陸綜節目舉手高喊「我是成都人」。（圖／翻攝微博）
▲林依晨在陸綜節目舉手高喊「我是成都人」。（圖／翻攝微博）
而許光漢入伍服役，男藝人當兵話題再度受到討論，鄭元暢曾經在海巡署服役，當年的帥照被翻出，他今聊起此事開心說，「我當兵的時候交到超好的朋友，現在還有在聯絡。」也認為當兵是必經之路，重新整理再出發也不錯。

事實上，鄭元暢距離已經退伍12年，他於2012年8月份入伍，當時在部隊中做文書行政工作，當年海巡署曾到海港查緝走私香菸，那時鄭元暢更以軍人身分持槍現身，非常帥氣。

江蕙復出　A-Lin盼再合體

A-Lin曾經在江蕙的演唱會上擔任嘉賓，昨江蕙宣布將在國慶晚宴獻唱，A-Lin興奮表示聽到這個消息非常開心，自己也是江蕙的歌迷，很期待能再聽到她的歌聲，也希望有機會能合作。

▲A-Lin驚喜現身《原子少年2》首錄記者會，讓正要表演的少年緊張嘴抖。（圖／記者林調遜攝）
▲A-Lin很期待江蕙復出。（圖／記者林調遜攝）

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