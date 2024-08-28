沈慶京喊冤「拒絕索賄被報復」　郝龍斌：力擋京華城案是光榮印記

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台灣民眾黨主席柯文哲於台北市長任內涉京華城容積案，檢調今天（28）日搜索威京集團總部、傳喚威京集團主席沈慶京，以及當年協助威京陳情的台北市議員應曉薇。沈慶京透過聲明表示，他從來沒有跟官員妥協或送過紅包，並爆料郝柯市長任內，有官員索賄遭他拒絕。對此，前台北市長郝龍斌表示，被沈慶京指責他霸凌、力擋京華城案，「我完全不在意，這是我善盡市長職責，光榮的印記。」若郝市府任內，有任何官員索賄，歡迎明確指出，不要繪聲繪影轉移焦點。沈慶京強調，京華城容積是依法令申請而且有道理的，為什麼要送紅包？柯P也從來沒要過，反而是當時柯市府一位官員透過他人來明示要過，他立刻拒絕，導致京華城申請容積不斷遭到報復。他感嘆，京華城容積率成了政治人物報復手段，呼籲各方回歸法律與專業。對此，郝龍斌也發出聲明表示，京華城竣工至停業僅18年，乃因威京集團經營不善而自行決定拆除，它不是危老，何來適用獎勵?柯市府給京華城 840%的容積獎勵，才是問題所在。郝龍斌強調，若郝市府任內，有任何官員索賄，歡迎明確指出人、事、時、地、物，並立刻向檢調舉發，不要繪聲繪影轉移焦點。