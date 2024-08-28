劉詩詩睽違6年回歸古裝劇！為達求子目的　不惜霸王硬上弓劉宇寧

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▲劉詩詩（左）和劉宇寧（右）各自背負使命，達成合作並肩作戰。（圖／八大提供）

▲劉詩詩睽違古裝劇6年，以刺客角色回歸。（圖／八大提供）

「古裝女神」劉詩詩睽違6年以《一念關山》美人刺客角色回歸，劇迷將再次感受她詮釋古裝的迷人風采外，劇中她主動向男主角劉宇寧求子情節，霸王硬上弓的心急模樣，讓大家看到不同以往角色形象的劉詩詩。劇中劉詩詩扮演身手矯健的刺客如意（劉詩詩 飾演），因被誣陷殺害皇后慘遭追殺，過程中她躲進敵對陣營，意外結識從戰場歸來準備隱居的劉宇寧。由於兩人各自背負使命，達成合作並肩作戰；初期如意對劉宇寧飾演的堂主角色，覺得心機很深，但堂主也有可愛的弱點，就是喜歡吃甜食。劉詩詩的刺客身份，也讓劉宇寧認為這女孩很不可靠、很不可信，在他面前還在裝可憐，很可疑。隨著劇情開展，兩人一路從相愛相殺到攜手相伴，並萌生對彼此的情感愛意。回憶硬逼劉宇寧和自己生孩子的有趣橋段，劉詩詩表示，其實這場戲很簡單，就是如意為了完成皇后的遺願，對她來說是任務跟使命，但劉宇寧卻有不同解讀，認為皇后臨終前交待如意，要有一個自己的孩子，但又不能愛上別的男人，「我以為她是一個聰明機智的殺手，會比較冷靜，這件事怎麼可能這麼單純…。」劉宇寧談到和前輩劉詩詩的首次合作，坦言有壓力，因為自己算是半路出家，從歌手轉戰戲劇演出，怕演的不好拖累別人，但他拍戲期間感受到劉詩詩是個很溫暖的人，讓他有踏實的感覺，而且對方很會照顧人。劉宇寧想起在敦煌開拍時，當地氣候炎熱，非常曝曬，有一次劉詩詩要去買東西時順道問他：「要幫忙帶什麼？」劉宇寧正好需要防曬用品，後來對方帶回三種不同的防曬用品給他，心細程度讓劉宇寧感動難忘。