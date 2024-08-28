珊珊颱風襲日前夕！台灣女爬富士山跌倒被背下山　日網友喊該收錢

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲日本富士山每年有數以百萬計的遊客造訪，也衍生出許多亂象與問題。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

今年第10號颱風珊珊目前在日本南方海面徘徊，由於颱風未來路徑存在許多不確定因素，也被日本媒體認為可能成為「迷走（迷航）颱風」，日本氣象廳更在今（28）日針對鹿兒島縣發布「特別警報」，這是日本氣象廳最高級別警報，是歷來第4次針對颱風發布特別警報。不過，有位台灣女子昨（27）日爬富士山時跌倒，最終出動救難人員將她背下山，氣候狀況不佳下仍然去爬山，也引發討論。根據《靜岡電視台》報導，27日上午9點左右，一名63歲的台灣籍女性在從富士宮口原7站附近下山時跌倒，導致腳踝受傷無法行動，同行的導遊因此向警方請求救援。山岳救難隊隊員獲報後趕往現場，將該台灣女子背下山一段路，隨後再轉交由救護隊處理。當地警方也透露，當時現場天氣狀況惡劣，該位女子與家人一起爬山，結果卻發生意外。在颱風天前夕的惡劣條件下爬山，受傷後需要由救難隊隊員協助背下山，讓許多日本網友不滿，在新聞底下留言表示，「救援費用是由我們的稅金支付，請盡快考慮救援有償化，我不想為了那些冒險登山的外國人支付稅金」、「應該提高入山費並將救援服務改為有償，實施山岳救援對救援人員來說也是有危險的，而且外國人的救援申請實在太多了」、「颱風正在接近，根本不必去救援。如果救援人員因此遇到危險，那不就更麻煩了」。不過也有日本網友緩頰表示，「如果要改善類似情況，首先應該在富士山官方網站上免費提供山岳天氣預報」、「不清楚這位登山者當時發生的具體情況，無論如何能夠獲救真是萬幸。但確實，富士山並不是一座可以輕鬆攀爬的山」。珊珊颱風尚未正式登陸，但日本多個地區已經受到影響，出現了豪大雨勢。日本氣象廳指出，鹿兒島縣及宮崎縣需高度警惕，除此之外，距離珊珊颱風較遠的西日本及東日本地區也出現了大雨的情況，呼籲民眾在風雨變強之前確保自身安全。