併新光金違反「金金分離」？台新金2點聲明　強調經確認符合規定

我是廣告 請繼續往下閱讀

台新金控與新光金控董事會換股合併，不過「新新併」換股比例引發質疑，不僅新光金4名董事，連台新金董事長吳東亮妻子彭雪芬也挨告，市場質疑大股東違反「金金分離」原則。對此，在新光金發重點4點說明後，台新金也在今（28）日傍晚發出2點聲明，強調公司負責人及其配偶均恪守法令，亦經主管機關檢視確認符合「金金分離」原則。對於股東提告4位董事，新光金今日發出重訊表示，與台新金合併案均依規辦理相關程序，且委請獨立專家協助提供意見，換股比例符合會計師事務所意見書所載合理區間，並強調此案對公司營運並無重大影響。不過，由於市場質疑台新金董事長吳東亮與彭雪芬夫婦透過共同擔任「嘉浩股份有限公司」的唯二股東，實質控制台新金及新光金，明顯違反「金金分離」原則。對此，台新金今日傍晚也發出2點聲明。台新金強調，金控公司負責人及其關係人應遵循「金金分離」原則，法有明文規範，故本公司負責人及其配偶均恪守法令，且亦經主管機關檢視確認符合金金分離原則。台新金更表示，公司法人董事嘉浩公司、本公司董事長的配偶彭雪芬，均未擔任新光金控董事，自無違反金金分離規定之情。