不是陳耀訓！老饕改吃另一間「蛋黃酥界愛馬仕」　在地人低調推爆

中秋節即將到來，蛋黃酥成為近期最熱門的話題之一。而「蛋黃酥界愛馬仕」不只陳耀訓，台中香格禮坊也擁有相同封號，且還只花一半價格就能買到，香格便宜又美味的招牌蛋黃酥，總在中秋前後引發搶購潮，就連在地人都激推，直呼：「相較其他排隊名店絲毫不輸！」
一名網友在Dcard中發文，以「請問台中哪家蛋黃酥好吃」為題，表示中秋節想買蛋黃酥禮盒，「我本人不是很常吃蛋黃酥，所以也不清楚台中有哪間好吃且適合送人」，並透露偏好味道不會過甜的蛋黃酥，希望大家可以幫忙推薦。
貼文一出，留言區呼聲最高的就是「香格禮坊蛋黃酥」，網友們紛紛指出「推香格，連不愛吃紅豆餡的我都愛爆」、「香格之前吃真的有驚艷到」、「香格再一票，全家都愛吃」、「香格真的不錯，我從來不吃蛋黃酥的人，居然會覺得好吃」。
香格禮坊也是「蛋黃酥界愛馬仕」！在地人都激推
香格禮坊創立於1992年，老闆擁有40多年製餅經驗，原先主打瑞士捲蛋糕，但因應市場變化，慢慢將重心轉移至糕餅，如今已在台中深耕30多年。實際查看Google評價，可見香格禮坊擁有4.5顆星及2028則評論，老饕全讚不絕口直呼「相較其他排隊名店絲毫不輸」、「一間連在地人都大推、大大喜愛的蛋黃酥」。
事實上，香格禮坊和陳耀訓共同擁有「蛋黃酥界愛馬仕」的封號，招牌蛋黃酥使用嚴選紅土醃製22天鹹鴨蛋及綿密細緻的紅豆豆沙餡，再搭配焦黃色紋路外皮，整體外酥內軟超涮嘴，也是香格首推的超人氣商品。
香格禮坊官網顯示，蛋黃酥5入禮盒230元台幣，10入禮盒價格則為460元台幣。但目前官網已關閉中秋訂購，若有需求可至門市訂購，或撥打電話、傳真詢問，預計10月後恢復正常訂購。
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貼文一出，留言區呼聲最高的就是「香格禮坊蛋黃酥」，網友們紛紛指出「推香格，連不愛吃紅豆餡的我都愛爆」、「香格之前吃真的有驚艷到」、「香格再一票，全家都愛吃」、「香格真的不錯，我從來不吃蛋黃酥的人，居然會覺得好吃」。
香格禮坊也是「蛋黃酥界愛馬仕」！在地人都激推
香格禮坊創立於1992年，老闆擁有40多年製餅經驗，原先主打瑞士捲蛋糕，但因應市場變化，慢慢將重心轉移至糕餅，如今已在台中深耕30多年。實際查看Google評價，可見香格禮坊擁有4.5顆星及2028則評論，老饕全讚不絕口直呼「相較其他排隊名店絲毫不輸」、「一間連在地人都大推、大大喜愛的蛋黃酥」。
事實上，香格禮坊和陳耀訓共同擁有「蛋黃酥界愛馬仕」的封號，招牌蛋黃酥使用嚴選紅土醃製22天鹹鴨蛋及綿密細緻的紅豆豆沙餡，再搭配焦黃色紋路外皮，整體外酥內軟超涮嘴，也是香格首推的超人氣商品。
香格禮坊官網顯示，蛋黃酥5入禮盒230元台幣，10入禮盒價格則為460元台幣。但目前官網已關閉中秋訂購，若有需求可至門市訂購，或撥打電話、傳真詢問，預計10月後恢復正常訂購。