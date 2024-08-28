NCT泰一涉嫌性犯罪遭起訴　SM娛樂聲明：已決定將他退團

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▲泰一涉嫌性犯罪遭到起訴。 （圖／翻攝自IG）

NCT成員泰一涉嫌性犯罪，SM娛樂今（28）日發出聲明證實，已決定將他退團。SM娛樂今發出聲明，指出最近確認泰一涉及性犯罪刑事案件，被列為嫌疑人，由於事態嚴重，因此決定將他退團，「目前泰一正在積極配合警方調查，並將根據調查進展提供進一步的聲明。」南韓男團NCT出道8年，各個團員長相帥氣兼具超強實力，受到許多粉絲喜愛。成員泰一曾在去年發生車禍，右大腿骨折需要手術治療，也因此缺席當時即將舉行的演唱會，如今又捲入性犯罪事件，重挫演藝事業。我們確認泰一最近涉及性犯罪刑事案件，被列為嫌疑人。在進一步調查事實關係時，我們意識到該事件的嚴重性，因此決定無法讓泰一再繼續參加團隊活動，經與泰一討論後決定其退出團隊。目前泰一正在積極配合警方調查，並將根據調查進展提供進一步的聲明。對於我們的藝人引起的爭議，我們深表歉意。