安心旅遊首選高雄　高市府聯合稽查持續把關住宿品質

高雄近期大型演唱會，九月起陸續登場，火星人Bruno Mars、Energy 及ONE OK ROCK等知名歌手及樂團接力演出，為確保樂迷們旅宿環境品質與安全，高市府觀光局8月中旬會同警察、消防、工務和衛生等單位啟動聯合檢查，除針對公安、消防及反針孔攝影偵測紀錄查核，並持續進行住宿房價稽查。
同時更祭出「逐房裁罰」政策，遏止不肖業者惡意哄抬房價，透過積極管理手段，進一步維護旅宿市場品質與秩序。這次專案稽查計有3家違規擴大營業及超收房價情形，共開出3張罰單，均各裁罰5萬元。
市長陳其邁表示，市府努力打造最具吸引力的演出環境，吸引國內外音樂愛好者造訪高雄，享受世界級演唱會饗宴外，更可體驗高雄獨特魅力，讓每位來到高雄的旅客，都能創造美好的回憶並多次回訪。演唱會期間高雄住宿與交通需求激增，帶動觀光、餐飲、購物產業蓬勃發展，充分顯示演唱會對經濟熱絡的效應。
觀光局長高閔琳也指出，為確保來高遊客住宿安全與舒適，觀光局持續主動出擊稽查旅宿業，自112年迄今年8月，已稽查高雄市旅宿共2,260家次，高達16,978個房間，裁罰違規計310件；觀光局將持續打造優質友善旅遊環境，吸引更多國內外藝人來高雄舉辦音樂會，也讓高雄成為音樂愛好者的首選之地。
暑假期間遊客激增，又逢9月7日「火星人Bruno Mars」將熱情開唱，為維護消費者權益，觀光局自8月中旬啟動聯合檢查，會同警察、消防、工務和衛生等單位進行全面性稽查，著重查核住宿環境安全與品質；除辦理公安、消防及反針孔攝影偵測紀錄查核外，並持續進行住宿房價稽查，透過積極管理手段，進一步維護旅宿市場品質與秩序。
這次專案聯合稽查共41家旅宿，查有「宜三弄旅宿」、「好日子民宿」、「六合益萱民宿」3家違規擴大營業及超收房價，共開出3張罰單，各裁罰5萬元。觀光局特別呼籲，業者切勿為了追求短期利益而違法擴大營業、哄抬房價，應共同創造優質旅宿市場環境、維護城市觀光形象，以利永續經營。
觀光局強調，除定期稽查、加強對合法業者宣導，旅宿業亦應加強自主管理並遵守相關消防、衛生、建管等規定。觀光局將持續與市府警察、消防、工務和衛生各單位辦理聯合稽查。為確保旅客住宿品質。
觀光局呼籲，旅客如有住宿需求時，可上「台灣旅宿網」查詢合法飯店，另可至觀光局「高雄旅遊網」之「演唱會經濟專區」查詢優惠旅宿訂房；除享受物超所值旅館、民宿訂房優惠，也能保障自身安全。如有消費爭議，可透過行政院消保處線上申訴系統、撥打全國消費者服務專線「1950」申訴，亦可向高雄市政府觀光局(07-7409802)洽詢。
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市長陳其邁表示，市府努力打造最具吸引力的演出環境，吸引國內外音樂愛好者造訪高雄，享受世界級演唱會饗宴外，更可體驗高雄獨特魅力，讓每位來到高雄的旅客，都能創造美好的回憶並多次回訪。演唱會期間高雄住宿與交通需求激增，帶動觀光、餐飲、購物產業蓬勃發展，充分顯示演唱會對經濟熱絡的效應。
觀光局長高閔琳也指出，為確保來高遊客住宿安全與舒適，觀光局持續主動出擊稽查旅宿業，自112年迄今年8月，已稽查高雄市旅宿共2,260家次，高達16,978個房間，裁罰違規計310件；觀光局將持續打造優質友善旅遊環境，吸引更多國內外藝人來高雄舉辦音樂會，也讓高雄成為音樂愛好者的首選之地。
暑假期間遊客激增，又逢9月7日「火星人Bruno Mars」將熱情開唱，為維護消費者權益，觀光局自8月中旬啟動聯合檢查，會同警察、消防、工務和衛生等單位進行全面性稽查，著重查核住宿環境安全與品質；除辦理公安、消防及反針孔攝影偵測紀錄查核外，並持續進行住宿房價稽查，透過積極管理手段，進一步維護旅宿市場品質與秩序。
這次專案聯合稽查共41家旅宿，查有「宜三弄旅宿」、「好日子民宿」、「六合益萱民宿」3家違規擴大營業及超收房價，共開出3張罰單，各裁罰5萬元。觀光局特別呼籲，業者切勿為了追求短期利益而違法擴大營業、哄抬房價，應共同創造優質旅宿市場環境、維護城市觀光形象，以利永續經營。
觀光局強調，除定期稽查、加強對合法業者宣導，旅宿業亦應加強自主管理並遵守相關消防、衛生、建管等規定。觀光局將持續與市府警察、消防、工務和衛生各單位辦理聯合稽查。為確保旅客住宿品質。
觀光局呼籲，旅客如有住宿需求時，可上「台灣旅宿網」查詢合法飯店，另可至觀光局「高雄旅遊網」之「演唱會經濟專區」查詢優惠旅宿訂房；除享受物超所值旅館、民宿訂房優惠，也能保障自身安全。如有消費爭議，可透過行政院消保處線上申訴系統、撥打全國消費者服務專線「1950」申訴，亦可向高雄市政府觀光局(07-7409802)洽詢。