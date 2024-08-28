台南高鐵產業專區基地面積約1.3萬坪　招標容積率達240%

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▲高鐵特定區武東段276-1地號位置圖，在交通、產業聚落等已日趨完整，完成招商後，將建構出台南嶄新生活圈，增加整體投資效益。（圖／南市府提供）

臺南市政府推動位於臺南高鐵之「高鐵特定區武東段276-1地號產業專用區土地開發案」，已於今 (113)年8月5日公告以設定地上權方式招標，其中該開發案基地面積約1.3萬坪，基地所屬產業專用區建蔽率為60%，容積率高達240%，除政策目標須開發至少150間房間的旅館設施，其餘投資人可依都市計畫開發經營其他事業。市長黃偉哲表示，臺南高鐵「沙崙智慧綠能科學城」是臺南產業重鎮之一，匯集中央產、學、研各部會進駐提供智慧、資安、綠能科技多元服務。加上日前行政院長卓榮泰宣布臺灣第一處人工智慧產業專區也落腳臺南沙崙，將投入百億國發基金與公共建設預算，中央攜手地方合作推動AI產業，以落實賴清德總統人工智慧島的願景，盼結合各方資源開創沙崙智慧綠能科學城合作契機，將臺南產業鏈推動至最高峰。值得注意的是，該開發案為地上權存續年期50年，可優先續約至多20年，開發權利金底價新臺幣16億元分4期收取，未來將與臺南高鐵AI/智慧/綠能園區串連支援、引進人流，是區位條件極佳之標的。經濟發展局林榮川局長表示，本開發案基地面積約1.3萬坪，緊鄰大臺南會展中心西側的產業專用區，現況為未開發素地可立即開發使用。基地所屬產業專用區(建蔽率60%，容積率240%)容許使用項目相當多元廣泛，除政策目標須開發至少150間房間之旅館設施外，投資人得依都市計畫開發經營其他事業，再結合鄰近大臺南會展中心、臺南三井OUTLETPARK、台糖沙崙智慧綠能循環住宅園區、沙崙醫療服務與創新園區亦座落於此，相信能建構出台南嶄新生活圈，增加整體投資效益。