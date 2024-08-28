林襄被家人當空氣！獨自躲房間淚崩　委屈揭「被遺忘的女兒」辛酸

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▲林襄還分享，即使是自己提早告知要回家吃飯，但最後一家人還是吃外送，外送甚至是她自己點、自己付錢的。（圖／《11點熱吵店》YouTube）

▲林襄忍不住自嘲，自家父母都要在電視上看到自己才會想起來：「啊！這是我女兒。」（圖／《11點熱吵店》YouTube）

▲雖然「有錢就有話語權」，事業蒸蒸日上的林襄如今在家中說話相當有份量，但這樣的相處模式還是令她相當無奈。（圖／95_mizuki IG）

啦啦隊女神、「小龍女」林襄近年來除了啦啦隊本業外，代言、綜藝也接到手軟，甚至還在日本推出寫真集，賣到三度再版，是近年來最火紅的本土啦啦隊女孩之一。沒想到事業蒸蒸日上的她在原生家庭方面反而不盡如人意，日前登上綜藝節目時，林襄分享了自己在18歲生日當天被全家人忽視的經歷，讓她數度落淚，更直言自嘲自己是「被遺忘的女兒」。演藝事業擴展到電視圈的林襄，近日登上沈玉琳、Melody所主持的綜藝節目《11點熱吵店》，分享與家人間的小故事。作為大姊的林襄底下還有兩個妹妹，在對她意義非凡的18歲生日當天，林襄本期待可以和家人一起慶生、吃大餐，沒想到父母卻完全忘記，不只等不到一句祝福，連訊息都沒傳。期待落空的她當天晚上只好默默地獨自躺在床上落淚。即使時隔多年，她還是委屈控訴，明明一家人都住在一起，也有見面，為什麼還會忘記。林襄也直言自己性格屬於比較「窩囊」的類型，忍著忍著就淡忘傷心的事。但長大後類似情況仍然沒有改善，林襄也忍不住大吐苦水表示，父母只會帶兩個妹妹去吃好料，家庭聚餐甚至還要她當主揪，不然就會遺忘她的存在，更是自嘲自家父母都要在電視上看到自己才會想起來：「啊！這是我女兒。」自己完全就是「被遺忘的女兒」。雖然「有錢就有話語權」，如今的林襄在家中說話相當有份量，但這樣的相處模式還是令她相當無奈。