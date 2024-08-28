台中男童大街虐狗引眾怒　網怨市府動作慢求助民代救援

我是廣告 請繼續往下閱讀

日前有民眾在台中市區，目睹一名年約10歲的男童，將一隻幼小的紅貴賓狗懸吊在半空中，並多次拋甩，兇殘手段引起公憤，網友甚至揚言要公審男童。台中市議員林祈烽批評，警方已將嫌疑人資料移交動保處，動保處卻未發現男童及受虐米克斯犬隻，讓許多市民看不下去。昨天有民眾在臉書社團《虐待動物惡人整理》PO出虐狗畫面，寫下「求台中東區好心人幫忙，小朋友虐狗」，影片中一隻紅貴賓狗，被男童單手握住嘴鼻舉起，又用項圈牽繩吊起重甩，最後單手托起狗狗胸部，高舉恐嚇辱罵，紅貴賓嚇得不敢抵抗，最後消失在畫面中。有網友指出，最近親友常在東區看到這名男童當街虐狗，男童還自稱曾挖過狗狗內臟，還有網友表示男童相當受父母疼愛，才買狗給他玩，卻不尊重生命；有人說男童單親由母親撫養、平日常在街上亂晃；也有人說母童父親常惹事、叔叔游手好閒經常醉醺醺，還有不理智的網友，表示要去公審男童。由於說法莫衷一是，加上上千網友不斷討論、轉發，怒火在網路燎原。警方今天主動調查前往事發地點，確認男童身分後，已聯繫上男童父親，因對方正在上班，請他下班後到案說明，並將全案轉交動保單位處理。台中市動保處則回應，今（28）日上午已派員到現場了解情況，但未發現男童及受虐犬隻，引起網友不滿，認為市府態度太消極，並湧進多位市議員粉絲頁留言。林祈烽痛批，台中市動物保護防疫處是動物保護專責機關，卻未能在第一時間掌握完整情資，警方將嫌疑人資料移交動保處後仍狀況外，沒立即前往扣留受虐犬隻，並檢查是否因受虐而需送醫檢查，讓狗狗繼續處於危險之中，應加強與警方及各有關單位跨局處聯繫，才能有效防制虐待動物事件繼續發生。