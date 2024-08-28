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珊珊颱風撲日本帶歷史巨量暴雨！日媒：若滯留雨量可能達2000毫米

國際中心顏得智／綜合報導

▲日本氣象廳警告，珊珊颱風可能為九州和四國兩地帶來破千毫米的破紀錄雨量。（圖／日本氣象廳官網）
▲日本氣象廳警告，珊珊颱風可能為九州和四國兩地帶來破千毫米的破紀錄雨量。（圖／日本氣象廳官網）
中度颱風珊珊緩步朝日本九州一帶前進，日本氣象廳今日中午針對鹿兒島發布史上第四次的颱風特別警報，由於珊珊颱風速度緩慢，且不排除登陸後在九州四國一帶滯留，日媒NHK更給予了歷史最強的評級，日本氣象單位也預估，九州和四國都將迎來至少破千毫米的雨量，甚至不排除直逼2000毫米。

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根據NHK報導，名古屋大學的坪木和久教授指出，珊珊颱風到達九州南部、北緯30度左右的海域仍能夠持續增強，可以說是「非常危險的颱風」，且目前預測存在很大的不確定性，未來颱風存在失去引導方向的風險。

報導提到，日本氣象協會對於珊珊颱風的大雨進行預測，從今日開始到8月31日的72小時內，九州南部和四國大片地區的降雨量預計將超過800毫米，其中最強地區預計將達到1,300毫米。假設颱風出現滯留，降水量增加，預計九州、四國、近畿南部等廣大地區的降水量將超過1000毫米，四國部分地區更可能直逼2000毫米。九州和四國都將會出現破紀錄的強降雨，是過去15年觀測到的最大降雨量的1.5倍以上。

按照日本氣象廳的雨量預估值，今日開始至31日中午，九州與四國將大範圍降下上千毫米雨量，其中又以九州南部最多，可能在三日降下1350毫米左右的雨量。
 

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